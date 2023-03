“COMITATI CONTRO CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA“ * « AREE INQUINATE TRENTO NORD, LA CONFERENZA STAMPA IN VIA OSS MAZZURANA (25/3 -10.30) »

10.26 - venerdì 24 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Conferenza stampa comitati contro la circonvallazione ferroviaria di Trento su aree inquinate di Trento Nord. Si terrà sabato 25 marzo 2023 alle ore 10,30 presso la sede delle Associazioni ambientaliste in via Oss Mazzurana a Trento conferenza stampa dei comitati contro la circonvallazione ferroviaria AC/AV. Nel corso della conferenza stampa verranno resi noti i dati relativi ai campionamenti effettuati da ottobre 2022 a gennaio 2023 relativi alla bonifica delle rogge demaniali che evidenziano grandi criticità a cominciare dalla dispersione nell’ambiente di significative, ed in alcuni casi grandi, quantità di inquinanti (sia IPA che piombo).

La conferenza stampa affronterà poi il tema delle analisi e della bonifica dell’areale ferroviario e del terreno ex Sloi su cui passerà la circonvallazione, ciò anche in relazione alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si terrà martedì 28 marzo 2024 presso il Municipio di Trento, davanti al quale i comitati organizzeranno un presidio informativo.