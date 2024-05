CONSIGLIO PAT * TERZA COMMISSIONE: «VIGILI DEL FUOCO, APPROVATE ALL’UNANIMITÀ LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE (DDL 28)»

14.49 - mercoledì 22 maggio 2024

Terza Commissione. Approvate all’unanimità le norme di semplificazione per i Vigili del Fuoco (ddl 28). Parere favorevole dalle audizioni ed approvazione all’unanimità stamane in Terza Commissione permanente al disegno di legge 28 del presidente della Giunta che reca modificazioni delle norme vigenti in materia di servizi antincendi e attività di protezione civile in provincia di Trento. Sono stati ascoltati la Federazione dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia di Trento e il Consiglio delle autonomie locali che si sono espressi convintamente a sostegno del documento.

In apertura, l’ing. Stefano Fait, dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, ha premesso brevemente la ratio delle norme chiarendo che la modifica alla legge sui servizi antincendi prevede la deroga al codice degli appalti per forniture e servizi gestiti dai corpi di ogni federazione, mentre quella alla legge sulla protezione civile ripulisce una serie di articoli in termini di semplificazione e rende le norme coerenti. La modifica normativa prevede anche la successiva declinazione di Linee guida che chiariranno meglio come si tradurrà la deroga.

Federazione corpi Vigili del Fuoco volontari della Provincia di Trento: un traguardo epocale

Per i vigili del Fuoco sono intervenuti Davide Armani e Luigi Maturi che hanno chiarito che il ddl porta avanti istanze da loro rappresentate e il testo è fondamentale, anzi, “epocale”, per la gestione del sistema. L’iter del documento è partito da un confronto a livello provinciale ed è frutto dell’attento ascolto della Federazione, hanno aggiunto, confermando l’onore, oltre che l’onere del Corpo dei Vigili del Fuoco nel mettersi a disposizione della comunità ed auspicando l’approvazione delle norme, attese da anni. Maturi ha chiarito che i Vigili svolgono circa 28.000 interventi all’anno, con un dispendio di risorse e di tempo incalcolabile: un lavoro svolto con passione e senso di responsabilità nei confronti della comunità, che gode della condivisione, non banale, delle famiglie.

Un consigliere di opposizione ha espresso soddisfazione per una proposta che sgrava i volontari da adempimenti che ne appesantiscono l’attività ed ha riferito la sua esperienza presso il Comune di Trento ed ha rivolto alcune domande tecniche su come avverrà la gestione dei mezzi con riferimento alle immatricolazioni e su chi ricadono le responsabilità in caso di incidenti.

Un consigliere di maggioranza, da ex sindaco, ha dichiarato di accogliere con favore le norme invitando a ragionare in futuro in termini di economia di scala, prevedendo acquisti cumulativi e una razionalizzazione dei mezzi.

Il plauso è arrivato anche da una consigliera di minoranza, che da ex amministratrice locale ha riferito di comprendere il peso della componente amministrativa per i corpi dei Vigili del Fuoco e l’importanza di evitare ulteriori aggravi. Una consigliera di minoranza, pur convenendo sull’opportunità dello sgravio burocratico dei corpi, ha stigmatizzato il fatto che in questo momento molti comuni soffrono di carenza di personale e ha rivolto l’appello affinché ci sia un occhio di riguardo verso i territori e le loro esigenze. Una consigliera di maggioranza ha colto l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco con i quali ha potuto lavorare sul suo territorio ed ha osservato che qualsiasi cosa si possa fare per andare incontro alle loro esigenze va fatta, considerata la funzione strategica che svolgono in Trentino.

Consiglio delle autonomie locali: condivisione e richiesta di coinvolgimento nella scrittura delle Linee guida

Paride Gianmoena e Marco Riccadonna hanno dichiarato di condividere lo spirito che accompagna la proposta e prevede lo sgravio dei Vigili del Fuoco dalle innumerevoli incombenze amministrative, nella consapevolezza dell’importanza del loro ruolo. Dentro questa premessa, hanno chiesto di essere coinvolti nella scrittura delle Linee guida, al fine di condividere il provvedimento attuativo. Bisogna avere coraggio di fare scelte di prospettiva, in un momento in cui le risorse non sono infinite e la tempistica per mettere in campo le risorse ha anch’essa un valore, ha notato Gianmoena, ma siamo partiti nella maniera corretta. La consigliera di minoranza che già aveva segnalato la questione durate l’audizione dei Vigili, ha ribadito la necessità di sostenere i Comuni nei nuovi incarichi che si sommeranno a quelli attualmente svolti. Similmente si sono espressi gli altri consiglieri, riportando le posizioni già espresse in precedenza. L’obiettivo della semplificazione è da entrambe le parti, ha notato l’ing. Fait e l’assessora ha chiarito che l’intento di rafforzare la collaborazione tra Comuni e Corpi va in una direzione già attiva. Posto in votazione il disegno di legge è stato approvato all’unanimità.