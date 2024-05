CONFCOMMERCIO TRENTINO * PLATEATICI: «CONCESSIONE PIÙ LUNGA E NUOVE OPPORTUNITÀ, PER IL CENTRO STORICO DI TRENTO»

14.36 - mercoledì 22 maggio 2024

Plateatici: concessione più lunga e nuove opportunità per il centro storico di Trento. Importante risultato delle Associazioni dei ristoratori e dei pubblici esercizi per nuove strutture ombrasole a supporto di economia e turismo.

Grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessora Monica Baggia, l’Associazione Ristoratori e quella dei Pubblici Esercizi hanno ottenuto un’apertura per l’installazione di strutture ombrasole in alcune zone della città che, fino a questo momento, risultavano precluse a tale scopo, previo predisposizione di Progetti d’area. Le due Associazione di Confcommercio hanno da sempre avuto a cuore l’intento di offrire ai propri clienti un’esperienza piacevole e conviviale, valorizzando gli spazi esterni come luogo di incontro e aggregazione.

«Grazie all’impegno profuso e alla costante interlocuzione con il Comune di Trento – spiegano le Associazioni – siamo finalmente riusciti a raggiungere un importante traguardo: la possibilità da parte dell’Amministrazione di valutare l’installazione di strutture ombrasole anche in alcune zone del centro storico. Rimangono escluse da questa possibilità via Belenzani, Piazza Duomo, Piazza d’Arogno e inizio Via Verdi. L’impegno da parte delle due Associazioni è quello di promuovere la realizzazione di strutture che si integrino armoniosamente con il contesto urbano, nel rispetto del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici». Questa novità permetterà ai pubblici esercizi interessati una serie di vantaggi che ricadono sull’intero tessuto economico e sul territorio, in particolare consentirà:

Maggiore accoglienza: per offrire un maggior numero di posti a sedere ai nostri clienti, garantendo loro un’esperienza più confortevole e rilassante, anche all’aperto. Nuovi posti di lavoro: per creare nuove opportunità di lavoro, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale. Valorizzazione del territorio: per dare vita a nuovi angoli suggestivi e attrattivi, contribuendo a rendere la città ancora più vivace e accogliente.

Destagionalizzare: la destagionalizzazione è un tema di grande importanza per i ristoranti di Trento, data la forte connotazione turistica della città e la marcata fluttuazione di visitatori durante l’anno. Per questo motivo, è fondamentale per i locali sfruttare al meglio il proprio spazio esterno anche nei periodi invernali. Considerando attentamente le condizioni climatiche del nostro territorio e le esigenze dei clienti, è possibile trasformare l’utilizzo degli spazi esterni in un punto di forza della città, in grado di attrarre clienti durante tutto l’anno.

Dobbiamo inoltre sottolineare l’importante novità dell’estensione della concessione da 1 a 9 anni e l’introduzione di misure premiali per favorire la sostituzione e l’ammodernamento dei plateatici. «Siamo certi che questa novità e nuova visione – conclude la nota delle Associazioni – sarà accolta con entusiasmo dalla clientela e da tutta la cittadinanza».