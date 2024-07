POLIZIA STRADALE – BOLZANO * «TENTA DI NON PAGARE IL PEDAGGIO AL CASELLO DI EGNA, SANZIONE DI 430 EURO»

08.33 - venerdì 26 luglio 2024

Ieri pomeriggio (24.07.2024) presso il casello autostradale di Egna (BZ) una pattuglia della Polizia Stradale di Bolzano impegnata nei controlli con il Centro revisione mobile della Provincia di Bolzano, è riuscita a fermare un ragazzo bresciano in sella a una potente moto che aveva appena tentato di non pagare il pedaggio sfruttando la sua velocità e la sbarra alzata a seguito del passaggio di un suo amico in sella ad un’altra moto.

Immediata la contestazione di quanto previsto dal Codice della Strada, ovvero 430 Euro di sanzione amministrativa, a cui seguirà anche una richiesta di pagamento del pedaggio previsto per la tratta autostradale più lunga (circa 100 Euro), ciò in quanto il motociclista non è stato in grado di dimostrare dove era entrato.

Al termine del controllo il ragazzo risaliva in moto e tornava a casa rinunciando alle sue vacanze.