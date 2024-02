CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: ANGELI E MARCHIORI, “ AL VIA L’INTESA PER IL COMPENDIO EX CANONICA DI PIETRAMURATA, INTESA CON SINDACO E GIUNTA DI DRO “

14.48 - venerdì 9 febbraio 2024

Mercoledi 7 febbraio in consiglio provinciale e’ stato ottenuto un risultato importante con l’approvazione all’unanimità della mozione della Consigliera Angeli, nativa di Pietramurata, sulla riqualificazione del compendio immobiliare ‘ex canonica’ a Pietramurata. Lo scopo della mozione è quello di impegnare la giunta all’ascolto delle istanze della cittadinanza per garantire ai bambini uno spazio adeguato ad ospitare la palestra. Emerge l’intenzione di proseguire in futuro con una verifica delle condizioni adatte per intervenire sull’attuale convenzione e sulle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili coinvolti, affacciandosi all’ipotesi di riedificare la scuola primaria in adiacenza a quella che sarà la nuova palestra.

La questione è annosa in ragione dei numerosi soggetti coinvolti, tra cui PAT, ITEA s.p.a. amministrazione comunale, e delle modifiche intervenute nel lungo periodo storico -ben 22 anni- in cui si è tentato di trovare la miglior soluzione.

L’apertura di un dialogo istituzionale e l’impegno della giunta sono un ottimo risultato e il sintomo dell’attenzione al territorio e alle istanze della cittadinanza.

A dimostrazione il fatto che già nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio l’assessore Marchiori ha convocato il confronto, tra Provincia, comune di Dro e Itea Spa.

A pochi giorni dal sopralluogo sull’area dell’ex canonica di Pietramurata di Dro, *e il giorno successivo alla discussione avvenuta in Consiglio provinciale sulla mozione della consigliera Angeli che chiedeva in tempi rapidi di affrontare la questione* ieri pomeriggio l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, ha riunito attorno al tavolo tutte le parti interessate – Provincia, comune e Itea Spa – per iniziare ad affrontare più nel dettaglio il tema della riqualificazione dell’edificio e dell’area adiacente l’ex canonica.

“Il confronto ha rappresentato un ulteriore passo di un percorso che vogliamo conduca alla risoluzione di una situazione rimasta troppo a lungo sospesa – le parole dell’assessore Marchiori -. È un impegno preciso che ci siamo assunti con la Consigliera Angeli nei confronti di una comunità che attende da anni la rinascita di quest’area e che insieme a tutte le parti coinvolte vogliamo condurre a soluzione. Ieri pomeriggio sono state messe sul tavolo alcune proposte rispetto alle quali sono stati chiesti degli approfondimenti ai tecnici per verificarne la percorribilità e sulle quali torneremo a confrontarci a breve – conclude Marchiori.

Oltre all’assessore Marchiori erano presenti all’incontro il sindaco di Dro Claudio Mimiola assieme agli assessori Ginetta Santoni, Ezio Trenti e Marino Matteotti, il presidente e il direttore generale di Itea Spa Michele Condini e Miriana Detti, l’ingegner Mauro Groff, dirigente Unità di missione strategia gestioni patrimoniali e motorizzazione civile della provincia.