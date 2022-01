DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « SCONFITTA 81-94 CONTRO VENEZIA, I BIANCONERI ORFANI DI BRADFORD – REYNOLDS – SAUNDERS GIOCANO UN MATCH DI ENORME CARATTERE »

22:44 - 8/01/2022

Una Dolomiti Energia Trentino combattiva e mai doma si arrende solo in volata ai tiratori della Reyer. I bianconeri, orfani di Bradford, Reynolds e Saunders, giocano un match di enorme carattere e voglia di competere, ma cede nel finale sotto i colpi dall’arco di Bramos e Vitali nonostante i 25 punti e 12 rimbalzi di Williams

Si chiude con una sconfitta 81-94 contro Venezia il ritorno in campo della Dolomiti Energia Trentino: nel primo impegno ufficiale dell’anno solare 2022 i bianconeri nonostante le pesanti assenze di Desonta Bradford, Cameron Reynolds e Wesley Saunders giocano una partita di grande cuore e carattere restando aggrappata al match per tutti i 40’ e mancando il colpaccio nel finale solo per colpa (o merito, a seconda dei punti di vista) del 15/31 dall’arco degli orogranata.

Coach Lele Molin ha trovato risposte confortanti da tutti i suoi giocatori, anche da Lorenzo Dell’Anna e Richard Morina, due classe 2004 al debutto assoluto in Serie A: prestazione superlativa di Johnathan Williams, che chiude con 25 punti, 12 rimbalzi e tre assist; 15 punti e serata da condottiero senza paura per capitan Toto Forray, autore anche di cinque assist e tre recuperi.

La cronaca | Coach Molin propone Toto Forray e Andrea Mezzanotte nel quintetto base che vede presenti sul parquet anche Flaccadori, Caroline e Williams. Il match dopo qualche minuto di “studio” decolla quando la Reyer segna tre triple consecutive, due delle quali scagliate dal grande ex della partita Victor Sanders (12-19). La reazione dei padroni di casa è affidata a un paio di triple di Mezzanotte e Flaccadori e ai movimenti sotto il ferro di Williams (21-25 dopo i primi 10’). Nel secondo quarto sale d’intensità la difesa bianconera e capitan Forray veste i panni del supereroe per propiziare un break che riporta a contatto l’Aquila (29-30), poi però la Reyer torna a macinare il gioco colpendo in area con Echodas e dal perimetro con Vitali e Bramos. Williams arriva a quota 11, ma a metà partita è ancora avanti Venezia (41-44).

Gli ospiti allungano fino ad avere 12 punti di margine grazie alla pioggia di triple del “solito” Bramos, ma l’Aquila non ha nessuna intenzione di arrendersi: Williams è ovunque, Caroline fa esplodere il palazzetto con una prodigiosa stoppata su Tonut. Flaccadori e Forray fanno il resto, e dopo 30’ il tabellone recita 62-66. Gli ultimi 10’ si aprono con l’ultimo assalto bianconero portato da J3 e Flaccadori, ma i bombardieri della Reyer rispondono da campioni e le triple di Vitali e Bramos allungano il margine di vantaggio degli ospiti. Nel finale Trento cerca il tutto per tutto, ma l’esperienza e la compattezza degli orogranata hanno la meglio. Finisce 81-94.

Dolomiti Energia Trentino 81

Umana Reyer Venezia 94

(21-25, 41-44; 62-66)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Williams 25, Conti 6, Morina, Forray 15, Zangheri ne, Flaccadori 13, Mezzanotte 6, Dell’Anna, Ladurner 3, Caroline 13. Coach Molin.

UMANA REYER VENEZIA: Stone, Bramos 20, Tonut 13, De Nicolao 4, Sanders 14, Echodas 15, Mazzola 3, Vitali 13, Minincleri ne, Da Rin ne, Chapelli ne, Watt 11. Coach De Raffaele.

Le parole di coach Lele Molin | “Dispiace non aver potuto giocare questa partita con qualche effettivo in più, abbiamo cercato di competere fino a quando abbiamo avuto energia per farlo. Abbiamo giocato in una situazione che oltre alle assenze ha visto giocatori adattati in ruoli che normalmente non coprono, e a questo si è sommata la qualità e l’esperienza della Reyer che ha giocato un ultimo quarto di grande solidità. Tutti i nostri giocatori scesi in campo hanno provato a dare il meglio: si può fare meglio, ma dopo quasi tre settimane senza partite e le difficoltà degli ultimi giorni prendiamo quanto di buono siamo riusciti a fare e andiamo avanti verso i prossimi molti impegni di questo mese”.

La prossima | La Dolomiti Energia la prossima settimana riprenderà anche il proprio cammino in 7DAYS EuroCup con la trasferta di Belgrado: i bianconeri saranno ospiti del Partizan mercoledì sera alle 21.00 (diretta Sky Sport Arena e Eleven Sports).