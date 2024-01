CONSIGLIERE PAT GUGLIELMI * TRENTINO GRANDI CARNIVORI: « CENTRO FASSA, LUPO TROPPO CONFIDENTE SEGUE MADRE CON CARROZZINA »

16.48 - martedì 23 gennaio 2024

La notizia, o meglio il video pubblicato sui social, di un lupo che (per niente preoccupato) segue una mamma con il bimbo nel passeggino nel centro della Val di Fassa non ha solo scatenato i commenti di presunti esperti di questa specie ma soprattutto ha generato un enorme sentimento di preoccupazione nei valligiani abituati a vivere la natura nelle immediate vicinanze delle zone urbanizzate.

Questo per dire che se buona parte dei fassani non frequenta più la mezza/alta montagna per la paura di questo grande carnivoro da ieri tanti eviteranno anche le più banali passeggiate, quelle per intenderci maggiormente battute da villeggianti non sciatori.

Questo non è il primo caso verificatosi in valle: in particolare ricordo il lupo più volte avvistato a poche decine di metri dall’asilo di Canazei nel 2019, il branco avvistato più volte negli scorsi anni tra Alba e Penia e le ormai giornaliere visite di questa specie nelle diverse frazioni di Moena.

Già sul finire della scorsa legislatura avevo depositato un’interrogazione proprio su questo problema, ormai disagio sociale; a seguito di questo ultimo avvistamento ho presentato un nuovo atto ispettivo indirizzato alla tutela di mamme, bambini, e in generale di tutte quelle persone (locali e non) che vogliono, ed avrebbero il diritto di vivere i propri paesi tranquillamente e , soprattutto, in sicurezza.

Luca Guglielmi (Fassa)

Consiglio Provincia autonoma Trento