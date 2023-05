ACLI TRENTINE * MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: «SIAMO IN CAMPO PER AIUTARE LE FAMIGLIE COLPITE DALL’ALLUVIONE, PROMOSSA UNA RACCOLTA FONDI »

11.52 - venerdì 19 maggio 2023

“Nessuno era preparato a un simile disastro. Le province di Forlì Cesena, Ravenna e Bologna sono in ginocchio e le Acli stanno cercando il modo di rendersi utili per chi si trova ad affrontare questo momento”. Così Luca Conti, Presidente delle Acli Emilia-Romagna, che esprime “solidarietà e vicinanza a quanti hanno perso tutto, sacrifici e ricordi di una vita”, ringraziando allo stesso tempo “forze dell’ordine, volontari e istituzioni che si stanno prodigando per la nostra sicurezza”.

Dal canto loro, le Acli “mantengono aperti gli uffici dove possibile, per garantire alle persone che ne hanno necessità il disbrigo delle pratiche più urgenti. L’emergenza purtroppo non è finita”, prosegue Conti. “Faenza Cesena e Forlì in particolare sono letteralmente sott’acqua: abbiamo assistito a salvataggi rocamboleschi e, certamente, per prima cosa bisogna salvaguardare le vite umane”.

A Ravenna località Santo Stefano e San Pietro in Vincoli le Acli hanno anche allestito un campo di fortuna per gli sfollati, raccogliendo coperte e viveri. “Apriremo al più presto un servizio telefonico di supporto alle famiglie che hanno riportato danni. Come sempre succede in questo casi, la trafila per richiedere eventuali risarcimenti sarà lunga e complessa: le Acli mettono a disposizione le proprie competenze e i propri professionisti per aiutare le famiglie emiliano-romagnole”.

Le Acli trentine rispondendo all’appello e alla richiesta delle Acli Emilia-Romagna promuovono una raccolta fondi diretta a sostenere le famiglie colpite dall’alluvione e alle città devastate dal maltempo.

Le offerte potranno essere versate entro VENERDI 26 MAGGIO p.v. sul conto corrente intestato a:

ACLI – SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

c/o Cassa di Trento

IBAN: IT40D0830401807000007771412

indicando nella causale “SOLIDARIETA’ PER L’EMILIA ROMAGNA”