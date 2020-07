SEN. DE BERTOLDI (FDI) * AGGRESSIONE ROM HOTEL EVEREST: « IL QUESTORE DI TRENTO È INTERVENUTO CONCRETAMENTE , ANCHE GRAZIE ALL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CHE HO PRESENTATO »

Grazie anche all’interrogazione preannunciata dal nostro senatore Andrea de Bertoldi al ministro dell’interno, il Questore è intervenuto concretamente nei confronti dei Rom protagonisti dellle violenze. Tolleranza zero.

Peccato che il Comune di Trento, rimasto inerte, si sia ben guardato dal porre fine all’assistenzialismo verso chi non merita e continua a vivere ai margini della legalità.

Per quanto riguarda la polizia Municipale di Trento, mi domando, se non sarebbe stato il caso bloccare l’auto con la quale si sono allontanati gli autori dell’aggressione in apparente stato di ebbrezza, per i quali le regole sulla sobrietà alla guida sono un optional.

Senatore Andrea de Bertoldi