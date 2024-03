CONFCOMMERCIO TRENTINO * TALENT COMMERCIALE 2024: « TRE I VINCITORI DELLE FINALI TERRITORIALI, SAMUEL SQUARZONI / VIKTORIA RAMPELOTTO / ALICE CHIARANI »

16.06 - mercoledì 27 marzo 2024

Talent commerciale: ecco i primi finalisti. La manifestazione è entrata nel vivo con le finali territoriali ad Arco, Trento e Rovereto. Il 4 aprile appuntamento a Cles e Tione. Il Talent commerciale 2024 ha i suoi primi tre finalisti: l’evento, organizzato dalla sezione autonoma Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino con CFP-Università popolare del Trentino e Ebter, ha svelato i nomi dei tre finalisti che si sfideranno nella gara decisiva. I tre vincitori delle rispettive finali territoriali sono Samuel Squarzoni per Arco, Viktoria Rampelotto per Trento e Alice Chiarani per Rovereto.

Si sono tenute nelle sedi del Centro Formazione Professionale di Arco, Trento e Rovereto le prime finali territoriali del Talent commerciale 2024 che hanno decretato i primi tre finalisti che si sfideranno il 19 aprile prossimo nella finale provinciale. In attesa dei vincitori delle finali di Cles e Tione che si svolgeranno il 4 aprile.

Ecco tutti i partecipanti ed i vincitori:

Arco

Alessandro Rania, Samuel Squarzoni e Mattia Bellin

Vincitore: Samuel Squarzoni