BIM ADIGE TRENTO * CONSIGLIO DIRETTIVO: BONTEMPELLI, « APPROVATO IL PROGETTO DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, 105 I COMUNI CONSORZIATI »

12.26 - martedì 14 marzo 2023

Il BIM Adige Trento nella seduta di ieri del Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità il progetto di sostegno finanziario per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) dei 105 Comuni consorziati. “Il percorso avviato lo scorso anno con il progetto fotovoltaico – sottolinea il Presidente del Consorzio Michele Bontempelli – richiedeva una riflessione e un’azione concreta per quella che rappresenta la fase 2 dell’impegno del Consorzio per il sostegno delle energie rinnovabili”.

In fase di bilancio di previsione 2023-2025 erano stati stanziati 70.000 euro per ciascun esercizio; cifra che nelle intenzioni doveva rappresentare un sostegno di “start up” per la costituzione di CER. Il Presidente Michele Bontempelli sottolinea che “Il Consiglio Direttivo – composto dai rappresentanti della vallata dell’Adige (Paola Frigo, Rinaldo Maffei e Diego Moar), della Vallata del Noce (Aldo Webber, Michele Bontempelli e Stella Menapace) e della vallata dell’Avisio (Francesco Dellantonio, Maria Bosin e Vittorio Stonfer) – ha da sempre creduto fermamente nel progetto”.

Tutte le iniziative promosse dal BIM Adige Trento rientrano nella cornice dell’accordo di programma sottoscritto dai 4 Consorzi BIM del Trentino – BIM Sarca, BIM Chiese, BIM Brenta e BIM Adige Trento- con la Provincia Autonoma di Trento, unitamente alla Federazione Trentina delle Cooperative e l’Associazione Artigiani Trentini. “Le iniziative dei 4 Bim del Trentino – prosegue il Presidente – hanno avuto grande riscontro da parte dei rispettivi territori e responsabilmente si è ritenuto importante provare a dare un ulteriore slancio al tema delle energie rinnovabili”. Fondamentale è stato il lavoro di squadra, sotto il coordinamento della Provincia, che non solo ha permesso di dare una nuova visione dei BIM, ma ha garantito, tramite il Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione e l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) competenze tecniche e supporto imprescindibili per poter approcciare ad una tematica – quella delle CER – tanto “discussa”, ma parimenti complessa e innovativa.

Il Consorzio darà un contributo di 5.000 euro alle spese di costituzione di CER, cui si aggiungeranno 1.500 euro per ogni Comune aggiuntivo che vi aderirà. “In termini assoluti non sono cifre che possono spostare gli equilibri di bilancio dei Comuni: l’esperienza del fotovoltaico – per cui il Consorzio ha destinato 2.500 euro per ogni impianto finanziando 800 domande – ci ha fatto capire che è importante supportare e dare input all’avvio di processi di cambiamento, anche culturale, che altrimenti rimarrebbero latenti o avviati con motivazioni non sufficienti”.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di assumere la delibera in questi giorni anche alla luce delle ultime novità riferite al decreto attuativo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. “La consultazione pubblica avviata dal Governo a dicembre scorso e la successiva trasmissione all’Unione Europa della proposta di documento ci fanno pensare che i tempi dovrebbero essere quasi pronti per l’emanazione del decreto attuativo, tassello fondamentale per l’operatività delle CER”.