COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * ” PARTITA DEL CUORE “: « LA SFIDA CALCISTICA TRA POLITICI E SQUADRA FEMMINILE, RACCOLTE OFFERTE PER L’”ASSOCIAZIONE ALBA CHIARA” » (PHOTOGALLERY)

07.15 - lunedì 12 dicembre 2022

Ieri, domenica 11 dicembre, al campo sportivo Cesare Malossini di Riva del Garda (Tn) si è giocata la seconda edizione della “Partita del cuore” tra i politici e squadra femminile dell’US Riva del Garda. Una partita che vuole dire un secco NO alla violenza contro le donne e ricordare tutte le donne vittime di violenza.

Anche quest’anno sono state raccolte delle offerte per l’associazione Alba Chiara. Presenti Massimo e Loredana, genitori di Alba Chiara e i politici di tutti i comuni dell’Alto Garda e Ledro.

Complimenti a tutti per essersi metti in gioco ancora una volta, alle bravissime ragazze dell’Us Riva per essere scese in campo, ai politici per aver giocato con sportività e alla società US Riva per aver dato questa opportunità di parlare di un tema così importante. Soprattutto in occasioni come queste, non è importante vincere ma partecipare.

In campo, la prima squadra femminile dell’US Riva del Garda contro una rappresentanza degli esponenti politici della zona. Per la prima, Marta Berlanda, Morena Boccagni (capitano), Ilaria Bonomi (gol del secondo tempo), Marina Casapu, Elisa Cavagna, Valentina Cretti, Marzia Dal Ri, Marica Debortoli Morandi, Glenda Farina, Naomi Fichera, Isabella Girardi, Gaia Milesi, Giorgia Omezzolli, Alice Perli, Saliha Slomic, Martina Vescovi e Elisa Zanelli (gol del primo tempo).

Per la seconda, per Arco il sindaco Alessandro Betta, gli assessori Dario Ioppi e Gabriele Andreasi e i consiglieri comunali Stefano Bresciani, Stefano Mazzoldi e Angiolino Pincelli; per Riva del Garda i consiglieri comunali Gabriele Bertoldi, Tiziano Chizzola, Simone Fontanella (primo goal della squadra) e Giuseppe Giuliani, con Marco Martini (presidente del Patt di Riva del Garda, suo il secondo goal della squadra, quello del pareggio), Giovanni Santoni (segretario del Patt) e Salvador Valandro (nel cda dell’Apsp Casa Mia); per Ledro i consiglieri comunali Luca Colotta, Alessandro Fedrigotti e Massimiliano Rosa; assente Dro, causa la concomitanza del centenario della Pro loco. In panchina il vicesindaco di Riva del Garda Silvia Betta, i sindaci di Drena Giovanna Chiarani, di Ledro Renato Girardi e di Tenno Giuliano Marocchi, gli assessori Lorenzo Pozzer (Riva del Garda) e Fabio Malagoli (Nago-Torbole). C’erano inoltre il presidente dell’Unione Sportiva Riva Manuel Ricci con il tecnico Marco Martini (che è entrato in campo verso al fine del secondo tempo con i politici) e l’allenatore Sergio Gadda. Arbitro, un giovane giocatore (classe 2004) dell’US Riva, Nicola Pellegrini.

Per la cronaca, la partita si è conclusa con il risultato di due a due, con reti di Elisa Zanelli (US Riva) quasi allo scadere del primo tempo (di 30 minuti), Simone Fontanella (politici), Ilaria Bonomi (US Riva) e, quasi allo scadere del secondo tempo, il pareggio di Marco Martini (politici).

Fischio d’inizio a tre, a cura di Silvia Betta, vicesindaco di Riva del Garda, Giovanna Chiarani, sindaco di Drena, e Loredana Magnoni, mamma di Alba Chiara. La partita si è conclusa ai rigori, con la vittoria dei politici (l’anno scorso vinsero le ragazze dell’US Riva del Garda per sei reti a tre).

«È un appuntamento che torna dopo la bella esperienza dell’anno scorso -ha detto prima dell’inizio Marco Martini- e siamo davvero contenti di essere di nuovo tutti insieme per una buona causa: ricordare Alba Chiara e dare un messaggio positivo conto la violenza sulle donne».

«Vogliano portare avanti, oltre a ricordo di Alba Chiaro, l’impegno nell’azione quotidiana -ha detto il padre di Alba Chiara Massimo Baroni- perché la violenza sulle donne non sia ricordata solo in novembre ma sia affrontata per quello che è: un problema di cui dobbiamo leggere tutti i giorni sui giornali. Non deve essere un sentimento passeggero, quando succede l’ennesima tragedia, ma una consapevolezza e un impegno quotidiani».

«Alba Chiara scendeva in campo per vincere -ha detto la mamma Loredana- era leale, giocava con fair play, e soprattutto si divertiva. Divertitevi, date il meglio, Alba Chiara è in campo con voi».

Durante l’evento sono state raccolte offerte che saranno destinate al sostegno di donne impegnate in percorsi di uscita dalla violenza, grazie alla collaborazione con l’associazione Alba Chiara.

L’iniziativa è stata organizzata dall’US Riva del Garda in collaborazione con l’associazione Alba Chiara.

