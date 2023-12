RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE “ * « IN STUDIO CON MATILDE D’ERRICO LA PSICOLOGA SILVIA MICHELINI (14/12 – 23.30) »

12.04 - mercoledì 13 dicembre 2023

Si chiama Sabrina a protagonista della quinta puntata di “Sopravvissute”, in onda giovedì 14 dicembre alle 23.30 su Rai 3, con la conduzione di Matilde D’Errico.

Sabrina e il suo ex compagno si conoscono dai tempi dell’adolescenza perché lui era il fidanzato della cugina. Per quindici anni si perdono di vista e riallacciano il rapporto solo nel 2015, quando lui le chiede l’amicizia su Facebook. I due decidono di rincontrarsi e tra loro scoppia una passione che porterà, nove mesi dopo, alla nascita della prima figlia. La relazione si rivela però tossica e pericolosa. Sabrina sopporta per anni, spera sempre che il compagno cambi. Inizia invece un incubo: lui pretende che la donna segua le sue regole, la insulta quotidianamente e la maltratta. Solo dopo anni infelici, Sabrina matura la decisione di denunciare e rifugiarsi in una casa-famiglia con i figli. In studio interverrà la psicologa clinica Silvia Michelini. “Sopravvissute” va in onda con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.