CARABINIERI – TRENTO * « GIRA PER LA CITTÀ CON MOTO RUBATA E TARGA CONTRAFFATTA, ARRESTATO 52ENNE PER RICETTAZIONE »

11.48 - lunedì 17 luglio 2023

Nel pomeriggio di sabato 15 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino italiano di 52 anni, originario della Puglia, pregiudicato, poiché resosi responsabile del reato di ricettazione.

La pattuglia, infatti, nello svolgimento della quotidiana attività preventiva per le strade cittadine, ha avuto modo di imbattersi in una moto lasciata parcheggiata all’interno del Parco Centochiavi.

Decisi a rintracciarne il proprietario, i Carabinieri si sono avvicinati, potendo in tal modo riscontrare che una lettera della targa era stata “artigianalmente” modificata – forse con un pennarello – e trasformata in un numero, probabilmente al fine di non rendere facilmente identificabile il mezzo: da un rapido controllo alla Banca Dati in uso alle Forze di Polizia, i militari hanno così scoperto che in effetti, senza tale “correzione”, la targa reale era riconducibile ad una moto del medesimo modello risultata oggetto di furto in Limone sul Garda il 06 luglio u.s..

A questo punto sono dunque iniziate le ricerche della persona che poteva aver condotto il veicolo fino a Trento: in pochi istanti, nelle vicinanze, seduto su di una panchina, è stato rintracciato un uomo con al seguito un casco – anch’esso oggetto di furto – e le chiavi del mezzo rubato conservate nella tasca dei pantaloni. L’uomo, in tal modo inequivocabilmente identificato come colui che aveva il materiale possesso della moto rubata, è stato accompagnato, sospettato di ricettazione, presso gli uffici del Comando Carabinieri di Via Barbacovi, da dove ne è uscito, poco dopo, per essere accompagnato presso il carcere di Spini in stato di arresto.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.