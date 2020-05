MORANDUZZO (LEGA) * DDL 55: « APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO SULL’IMPORTANZA DEL PRODOTTO MADE IN TRENTINO »

È stato approvato nel corso della seduta del Consiglio provinciale di oggi l’Ordine del Giorno con primo firmatario il Consigliere Devid Moranduzzo con il quale si è richiesto di valutare l’implementazione di iniziative promozionali volte a segnalare alla collettività tutta l’importanza di prediligere l’acquisto di prodotti realizzati e venduti in Trentino al fine di rilanciare, a seguito dei danni economici determinati dall’emergenza sanitaria, il consumo interno e la stessa circolazione di quanto – in vari ambiti e comparti – il territorio provinciale offre sul mercato.

“Sono soddisfatto per l’approvazione di questo ordine del giorno che tratta di un argomento molto caro alla Lega. Con questo ordine del giorno si ritiene doveroso – per aiutare il Trentino ad uscire da questa difficile stagione – incentivare più di quanto già non si facesse il fatto che oggi chi «acquista trentino» fa anzitutto un servizio alla sua terra.

Abbiamo la fortuna, da questo punto di vista, di vivere in un territorio geograficamente limitato ma ricco di produzioni in vari ambiti, dall’alimentare all’industriale: perché non rammentarlo ai cittadini in modo che possano essi stessi – affiancando l’operato istituzionale – concorrere in prima persona al rilancio della nostra provincia? Un rinnovato impegno in tal senso determinerebbe impegni limitati, ma avrebbe esiti sicuri e a lungo termine”.