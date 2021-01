ACLI TRENTINE * INTEGRAZIONE: « AL VIA DUE CORSI DI ITALIANO PER CITTADINI STRANIERI, DA LUNEDÌ 11 GENNAIO »

Dopo il percorso dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione è la volta di due corsi di italiano appositamente concepiti per i cittadini stranieri.

La conoscenza della lingua è forse lo strumento più importante ed utile per favorire l’integrazione: permette infatti di comunicare efficacemente, di inserirsi nel mondo del lavoro, di accedere ai servizi, ma soprattutto è necessaria per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Attraverso gli operatori del Patronato Acli ci si è resi conto che la difficoltà nella lingua parlata è alquanto diffusa nell’utenza straniera e che un corso di italiano può rappresentare la risposta a questo bisogno.

Da lunedì 11 gennaio 2021 partiranno perciò due corsi: uno base (livello A1) per chi parte da zero o ha una conoscenza molto limitata della lingua, ed uno più avanzato per chi ha bisogno di perfezionarla, così da essere in grado di affrontare il test di lingua italiana di livello A2, previsto per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ciascun corso è fruibile da non più di 15 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio con i propri dati (nome, cognome e mail) su WhatsApp: 371-3121068 o inviare una mail a: