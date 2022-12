ASSOCIAZIONE FASSA * CIRCONVALLAZIONE CANAZEI-CAMPITELLO: « UN’OPERA DA 130 MILIONI, PER DARE UNA SOLUZIONE STRUTTURALE ALLA VIABILITÀ »

15.07 - sabato 10 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Associazione Fassa esprime massima soddisfazione per l’impegno del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, espresso ieri in presenza degli amministratori locali riguardante la circonvallazione Canazei-Campitello di Fassa.

Un’opera da 130 milioni di euro, di cui 90 già impegnati nel bilancio provinciale con la manovra finanziaria di un anno fa, per dare una soluzione strutturale alla viabilità nell’Alta val di Fassa, un’area di primaria importanza per il turismo e l’economia del Trentino.

La nuova proposta prevede una galleria unica, a sud dei centri di Campitello e Canazei, che consentirebbe di bypassare completamente gli abitati.

La soddisfazione dell’Associazione Fassa è giustificata dall’impegno costante a livello provinciale del Consigliere Provinciale Luca Guglielmi; lo stesso ha presentato vari documenti che hanno stimolato la Giunta Provinciale a porre la giusta attenzione, dopo anni di dimenticatoio, su un’opera strategica per la Val di Fassa. L’impegno elettorale per quest’opera si sta dunque confermando tale e dimostra ancora una volta il modo di operare della nostra associazione: ci si pongono degli obiettivi e si lavora affinché si trasformino in fatti concreti.

*