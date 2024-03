COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * OSSERVATORIO CRIMINALITÀ – QUINTA RIUNIONE: « VERRÀ ORGANIZZATA UN’INIZIATIVA FORMATIVA, PER SEGNALAZIONI SOSPETTE »

15.04 - martedì 5 marzo 2024

Si è tenuta stamattina presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento la quinta riunione operativa dell’Osservatorio permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale, presieduta dal Commissario del Governo, Dott. Filippo Santarelli, costituito in attuazione del “Protocollo d’intesa per la sicurezza della provincia di Trento” tra il Commissariato del Governo, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali.

L’organismo, composto da rappresentati delle Forze dell’ordine, istituzioni e stakeholders pubblici, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali provinciali, ha tra le sue finalità la valorizzazione dei monitoraggi promossi dal procuratore distrettuale antimafia di Trento e la condivisione di iniziative utili ad intercettare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nel contesto socio-economico locale.

Nel corso dell’incontro sono state confermate le attività formative ed in particolare il Vice Prefetto Vicario, Dott. Di Donato, Coordinatore dell’Osservatorio, ha presentato il primo Convegno sul tema dell’antiriciclaggio che si terrà nel prossimo mese di aprile, promosso dalla locale Banca d’Italia e dall’U.I.F. – Ufficio di Informazione Finanziaria con l’obiettivo di raccogliere ed analizzare osservazioni e riflessioni sul fenomeno nonché di far emergere le best practises.

Successivamente, verrà organizzata un’iniziativa formativa che coinvolgerà le associazioni di categoria di Confesercenti, Confindustria, A.N.C.E., Coldiretti, Federazione Trentina della Cooperazione, Confcommercio, A.S.A.T., Confagricoltura, C.I.A. – Agricoltori Italiani Trentino, in merito alle modalità ed alle corrette procedure da seguire per effettuare segnalazioni di operazioni sospette di natura finanziaria, realizzate anche con fondi di provenienza illecita. Il Commissario del Governo ha, infine, evidenziato l’importante lavoro di rete e di sinergia che questo Organismo sta portando avanti sul territorio con le FF.OO., Enti, Istituzioni e Associazioni di Categoria per prevenire ogni forma di radicamento di fenomeni di criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale provinciale.