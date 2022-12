COMUNE ROVERETO (TN) * “PATTO PER LA LETTURA“: « CI CANDIDIAMO CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO, CAPOFILA DEL PROGETTO LA BIBLIOTECA CIVICA TARTAROTTI »

16.54 - giovedì 15 dicembre 2022

Rovereto si prepara a candidare come Città Capitale Italiana del libro. Con il riconoscimento di Città che legge e la concretizzazione del Patto per la lettura, la Città della Quercia sta costruendo la rete di soggetti che potrà animare il progetto che potrà essere presentato al Ministero.

Il Patto per la lettura entra nel vivo e la città si prepara alla candidatura a Capitale italiana del libro. Oggi la Vicesindaca e assessora Giulia Robol ha presentato ad alcuni soggetti aderenti e alla stampa la fase operativa del Patto con la Lettura, il progetto avviato a luglio dal Comune di Rovereto per promuovere la lettura e la conoscenza in tutte le loro forme: libri, idee, progetti, attività, servizi, eventi, festival, persone e luoghi attorno alla lettura, nel territorio roveretano. Un progetto che vede come capofila la Biblioteca Civica Tartarotti e al quale hanno già aderito venti associazioni ed enti della città.

“Il patto per la lettura è il primo passo per la costruzione di una comunità di attori pubblici di vario tipo, privati, associazione e anche singole persone, che insieme lavorano per la promozione di una idea di cultura e formazione che parte dal libro” – spiega la Vicesindaca Giulia Robol – Si tratta di costruire una rete condivisa, con uno sviluppo anche interattivo, dove vengono presentate iniziative che valorizzano il mondo della lettura. Si tratta di un progetto importante per la crescita culturale della città e rappresenta il primo step per la candidatura della città a Capitale Italiana del Libro”.

Il primo passo portato a termine, è la creazione di un portale sul quale tutti coloro che aderiscono al patto avranno la possibilità di inserire le proprie iniziative, un luogo dove i cittadini potranno trovare riferimenti ad incontri con autori, eventi, presentazioni di libri e appuntamenti di vario genere che mettono la formazione e la lettura al centro.

Sono già venti i soggetti che hanno aderito al patto: tra questi scuole, associazioni, enti privati, biblioteche. Insieme hanno costituito un tavolo di lavoro che permetterà il coordinamento delle prossime attività.

Nato con la legge 13 febbraio 2020, n. 15, il titolo di “Capitale italiana del libro” prevede l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, di un finanziamento di 500 mila euro per realizzare progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione. La candidatura va presentata entro il settembre dell’anno precedente l’assegnazione.