CISFP VERONESI – MA.DE – LICEO STEAM * FORMAZIONE: « “IL LINGUAGGIO STRUMENTO DI INCLUSIONE”, CON LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DE PRETIS, PELLIZZANO (TN) 7/8 ORE 20.30 (MODERA LA GIORNALISTA BRUNO) »

È in programma l’evento organizzato dal CISFP G. Veronesi di Rovereto (Tn), dal titolo: “La formazione al linguaggio come strumento di inclusione”. Si terrà domenica 7 agosto alle ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Pellizzano, in piazza Santa Maria 6.

Interverranno:

professoressa Daria de Pretis, Vicepresidente della Corte costituzionale

professoressa Stefania Cavagnoli, Università di Tor Vergata – Roma

Laura Scalfi, Direttrice CISFP G. Veronesi e CEO Liceo Steam International

Moderatrice:

Silvia Bruno, giornalista

