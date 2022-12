VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO: « APPARTAMENTO VIENE COMPLETAMENTE AVVOLTO DALLE FIAMME, INAGIBILI DUE UNITÀ ABITATIVE »

17.11 - martedì 13 dicembre 2022

Oggi alle 12.30 circa intervento per incendio abitazione in via Montanara a Riva del Garda. Sul posto una signora a cavalcioni sul poggiolo del terzo piano chiedeva aiuto in quanto il suo appartamento era completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno issato la scala italiana da un cortile adiacente e l’hanno tratta in salvo. Medicata poi dall’infermiere di Trentino Emergenza. Successivamente le squadre provvedevano allo spegnimento dell’appartamento evitando la propagazione al tetto e alle strutture vicine. Rimangono allo stato attuale inagibili due unità abitative ovvero quella coinvolta e l’ultimo piano. Gli appartamenti sottostanti non hanno danni in quanto le tecniche di spegnimento messe in campo dal personale operativo evitano l’allagamento. In supporto il Corpo di Arco. Presente sul posto la Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale ed il Sindaco.

Circa 25 vigili intervenuti,

2 autopompe

1 autoscala

1 piattaforma

1 carro aria

1 carro decontaminazione

e mezzi di supporto.