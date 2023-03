CGIL FP – CISL FP – UIL FPL / TRENTINO * INCONTRO IN APRAN: « PER AVVIO TRATTATIVA REVISIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE AUTONOMIE LOCALI »

17.31 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una nuova organizzazione che tenga conto dell’esperienza e della professionalità contenute nella piattaforma presentata dalle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, più risorse destinate al settore per dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, valorizzazione delle competenze e del know-how maturato in anni a servizio al territorio e il riconoscimento di quanto delineato nei protocolli con la Provincia. Queste le richieste dei sindacati a piazza Dante.

Le parti sociali hanno incontrato i tecnici in Apran per avviare il confronto sul nuovo ordinamento professionale, “ormai anacronistico e da aggiornare per fare fronte alle necessità e ai bisogni emersi negli ultimi anni – dicono Luigi Diaspro (Fp Cgil), Giuseppe Pallanch (Cisl Fp) e Marcella Tomasi (Uil Fpl EE.LL.) – una dinamica solo accelerata dall’epidemia Covid ma già presente e per la quale la richiesta è di una maggiore attenzione per un sistema efficiente e moderno”.

La proposta di Ordinamento tiene conto della necessità effettiva di passare da una organizzazione finalizzata a soddisfare sé stessa e il modello gerarchico a un’organizzazione con l’obiettivo di raggiungere i più alti livelli di efficacia e funzionalità nell’erogazione dei servizi. Ripreso un ragionamento serio rispetto al ricambio generazionale, sopratutto per tipologia lavorativa ad oggi più in difficoltà, inserite in PAT, Comuni ed Apsp.

“Abbiamo incontrato l’assessore Achille Spinelli e sono tante le sfide da affrontare – spiegano Diaspro, Pallanch e Tomasi – si comincia dai tabellari che devono essere adeguati e un ordinamento che deve essere allargato per poter implementare le piante organiche”.

Le parti a oggi restano distanti. “Dai finanziamenti agli aspetti contrattuali, abbiamo evidenziato il percorso che crediamo necessario per valorizzare il personale e rendere nuovamente attrattivo questo comparto. La base di partenza è la piattaforma unitaria da noi presentata in questi mesi che contengono le risposte che si aspettano le lavoratrici e i lavoratori. E’ stato un primo incontro e ci aspettiamo altri confronti a breve”, concludono Pallanch, Diaspro e Tomasi.

*

Segretari Generali

CGIL FP – L. Diaspro

CISL FP-G. Pallanch

UIL FPL- M. Tomasi