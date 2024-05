CENTROSANTACHIARA.IT * “TRENTINOINJAZZ“: VICEPRESIDENTE GEROSA, « IL TRENTINO È RICCO DI PROPOSTE, 35 CONCERTI FRA LUGLIO E AGOSTO»

15.37 - mercoledì 29 maggio 2024

Con tredici anni di vita alle spalle TrentinoInJazz propone fra luglio e agosto 35 concerti, ancora una volta all’insegna del network che unisce rassegne preesistenti sul territorio trentino. Vera e propria rete di spettacoli, TrentinoInJazz è una delle più lunghe iniziative musicali del panorama nostrano ed europeo: nel 2024 ha cominciato a organizzare spettacoli in febbraio, con una serie di appuntamenti di Jazzclub alla Brace di Rovereto e con Dolomiti Ski Jazz sulle nevi della Val di Fassa e di Fiemme.

Il programma è stato illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa da Chiara Biondani (presidente di Trentino Jazz), Fabio Galante (presidente Sonata Islands) e Massimo Faes (direttore artistico sezione Val di Non e Sole), alla presenza della vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità.

La vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità ha voluto ringraziare gli organizzatori per l’importante e prezioso lavoro svolto ormai da anni sul territorio, sottolineando poi come il concetto di rete sia ciò che fa la differenza in questo tipo di iniziative culturali e non. Il Trentino è ricco di proposte di ogni genere, proprio per questo le reti e le collaborazioni sono fondamentali. La possibilità di avere una regia forte, che si faccia carico di dialogare con le amministrazioni locali e con le altre realtà artistiche del territorio può essere la formula vincente per il successo di ogni manifestazione. Per questo la vicepresidente si è complimentata con gli organizzatori, incoraggiandoli a continuare, proseguendo con l’impegno, l’energia e la dedizione che ha contraddistinto il loro operato in questi anni.

Il festival terminerà in dicembre, coprendo quattro stagioni grazie al networking tra enti locali e organizzatori; è aperto a varie declinazioni del jazz e generi affini, coinvolge centinaia di musicisti, addetti ai lavori e promoter, mette in connessione attività artistiche, Comuni, accoglienza e turismo in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia e d’Europa.

A questo va aggiunto l’ingresso gratuito per la maggior parte delle serate. Trentino Jazz è la ETS che ha ideato e coordina il TrentinoInJazz, dal 2011 un cartellone di manifestazioni “federate” sull’intero territorio della provincia di Trento.

TrentinoInJazz 2024 questa estate in luglio ed agosto punta sulle diverse espressioni del jazz contemporaneo e si snoda tra rassegne diverse: Valli del Noce Jazz (dal 15 luglio); Panorama Music (dal 9 luglio), Lagarina Jazz (dal 23 agosto) Valsugana Jazz Tour (dal 18 agosto), TrentinoInJazz Club (dal 13 giugno) ognuna con la propria identità artistica e connotazione territoriale.

Tutto ciò è possibile soprattutto grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento e della Fondazione Caritro.

Il 15 luglio parte la sezione Valli del Noce Jazz, come sempre dal respiro internazionale, incentrata su esperienze, generazioni, culture, mondi e tradizioni diverse.

15 luglio a Cles il SALVO AMORE TRIO: Il Trio spazia dalle atmosfere evocative e notturne delle composizioni originali del chitarrista siciliano a grandi classici del repertorio jazzistico, con un omaggio speciale alla musica di Kenny Burrell.

Il 16 luglio a Malé EMONG, guidato dal chitarrista e compositore Michele Bonifati che lancia il suo Emong (aquilone) in un volo ampio, librato a diversi metri dal suolo ma lento e costante nelle sue evoluzioni.

Fra il 17 luglio e il 18 luglio a Mezzolombardo e Cles il laboratorio con concerto conclusivo IN THE SPIRIT OF JAZZ di CARLO CATTANO, un viaggio negli stilemi della scrittura e della pratica jazzistica, in equilibrio fra la precisione e la struttura necessaria per suonare in sezione e l’estrema libertà espressiva dell’improvvisazione.

Il 19 luglio a Segno TOM OLLENDORF con OPEN HOUSE: il nuovo album del talentuoso chitarrista britannico, conosciuto per il suo suono distintivo che fonde virtuosismo nella chitarra con sofisticate idee armoniche e melodiche, una elegante miscela di temi groovie ma delicati, etudes barocchi e intensi swing post-bop.

Il 22 luglio al Castel Valer, Ville d’Anaunia KATOM. Provenienti da Catalogna, Cile, Italia, Germania, Israele e Sudafrica, i cinque musicisti che compongono KATOM creano paesaggi sonori intensi combinando texture ambientali, musica creativa, improvvisazione jazzistica e composizioni dal sapore folk

Il 23 luglio a Castel Belasi, Campodenno Mauro Ottolini e Thomas Sinigaglia.

Il 24 luglio a Cles E SE DOMANI di Franco Piana e Stefania Tallini.

Il 25 luglio a Castel Caldes HARPFULLY Nartan all’arpa e Max Castlunger alle percussioni in un sorprendente crossover dove il jazz incontra lo swing e l’elettronica incontra la world music.

Due eventi fuori festival sono associati alla stagione della Val di Non: promosso da Aboca un evento per condividere un futuro più sostenibile AQUADUEO_ UN PIANETA MOLTO LIQUIDO con Banda Osiris e Telmo Pievani. Lo spettacolo si svolgerà il

12 luglio alle 20.30 alle Plaze (Predaia), all’interno del Festival ACCAdueO.

Il 13 Luglio 2024 nella Sala polifunzionale di Fai della Paganella Stefano Orlando Puracchio e Andrea Parente presenteranno l’anteprima nazionale del libro Multiforme ingegno: Attila Zoller e il jazz dedicato al chitarrista che è stato maestro di Pat Metheny.

TrentinoJazz ha ideato anche quest’anno alcune rassegne dove l’ascolto viene abbinato alla degustazione enogastronomica. E’ appena terminata l’esperienza di Suono Di-Vino al Palazzo De Probizer di Isera, dove interludio al concerto era fornito da assaggi di vino della Valagarina

Dal 13 giugno al 27 luglio quattro concerti (ogni due giovedì alle 19) di jazzclub all’Hosteria Toblino (alle Sarche), con Sonata islands Latin jazz, Il Reunion trio di Guido Bombardieri, il Sandro Gibellini Organ Trio e il Quartetto di Alessandro Bianchini: i menu delle serate si ispireranno dalle musiche scelte a cominciare dai sapori sudamericani del primo appuntamento.

Fra il 16 e il 17 agosto due concerti in Val di Non a Rumo e Fondo con due suite da “Double sex” e “Osso Mastrosso e Carcagnosso, con l’ensemble C. Eccher diretto da Chiara Biondani, Emilio Galante e la voce recitante di Antonia Sorce. I concerti fanno parte del progetto “Metamorfosi” dell’associazione nazionale IJazz, della quale TrentinoJazz è socio, che ha ricevuto un contributo del FUS per valorizzare e promuovere il territorio italiano attraverso il connubio tra il cammino, la musica jazz e l’arte della narrazione nell’anno del centenario della morte di Kafka attraverso l’organizzazione di concerti, trekking, incontri e la creazione di un podcast identitario che sappia raccontare il potere trasformativo del cammino e della musica, con il sostegno a organizzare il progetto dal CAI – Club Alpino Italiano coinvolgendo il più lungo percorso a piedi del mondo, il Sentiero Italia CAI.

Musica eco-compatibile e paesaggi dolomitici. Val di Fassa Panorama Music ritorna investendo ulteriormente sulla qualità delle proposte artistiche. La nona edizione della rassegna musicale si svolgerà in Val di Fassa dal 9 luglio al 24 agosto, con concerti che si terranno sia all’aperto in orario diurno, incastonati nei più emozionanti scorci panoramici d’alta quota della vallata dolomitica, che in orario serale all’interno del Club La Grenz di Moena. I contesti naturalistici che faranno da scenografia ai concerti sono la Piana del Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino), il Ciampedie (Vigo di Fassa), gli splendidi prati antistanti l’Agritur El Mas, la Malga Roncac e il Rifugio Larezila di Moena e il giardino dell’Hotel X Alps a Pera di Fassa. Tutti i luoghi sono raggiungibili con gli impianti di risalita o anche a piedi, permettendo di coniugare l’esperienza del concerto con l’attività “outdoor”.

Gli otto concerti, tutti gratuiti, proporranno esplorazioni tra vari generi musicali: Il Trio della giovane cantante e trombettista catalana ALBA ARMEGOU (membro della “Sant Andreu Jazz Band”), il gruppo JEMM del percussionista ladino MAX CASTLUNGER, la cantautrice fassana MARTINA IORI, la Band Soul/R&B guidata dalla cantante altoatesina EVI MAYR, il quartetto di CARLA MARCOTULLI, docente di Canto Jazz presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, la giovane Band Fassana POP CORNER, l’ensamble Valtellinese BARACCONE EXPRESS, il Trio di chitarre di MANUEL RANDI, MARCO DELLADIO e MATTEO ROSSETTO.

Tra i vari percorsi musicali che si intrecciano in Val di Fassa Panorama Music, quello dedicato ad Artisti appartenenti a comunità di lingue minoritarie conferisce un tratto di unicità al calendario della rassegna.

Il Valsugana Jazz Tour si svolgerà fra Pergine e Levico dal 18 al 25 agosto.

Alla fine di agosto Valagarina Jazz propone cinque concerti:

– Il 23 Agosto alle 18 ISERA “D.O.V.E.” (Drums,Organ,Vibes Ensemble);

– alle 21 a Villa Lagarina la “Big Band Giovanile dell’Alto Adige”;

– il 24 Agosto a NOGAREDO alla Distilleria Marzadro Flavio Boltro e Fabio Giachino;

– Il 25 Agosto 2024 a NOGAREDO alla Distilleria Marzadro Paul Wertico Trio – Letter from Rome;

– Il 26 agosto alla Cantina Salizzoni di CALLIANO alle 18 Stef Giordi e Dami Dellantonio e alle 21:30 XY QUARTET.

Tutti gli appuntamenti su www.trentinojazz.com