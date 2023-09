CENTRO PACE – EUROPE FOR PEACE – ANPI – CANTIERE DI PACE * “OBIEZIONE ALLA GUERRA”: « DIALOGO CON MASSIMILIANO PILATI, A ROVERETO (15/9 – 18.30)

18.17 - giovedì 14 settembre 2023

Centro Pace di Rovereto e la rete Europe for Peace con ANPI Rovereto-Vallagarina e Cantiere di Pace promuovono l’appuntamento per venerdì 15 settembre per sostenere la campagna “Obiezione alla guerra” in difesa degli obiettori di coscienza in Ucraina/Bielorussia/Russia e per una tregua in Ucraina , affinché vinca la Pace tra i popoli e tacciano le armi.

APERICENA 4Peace – ven. 15 sett

Venerdì 15 settembre ore 18.30 – 21. Presso la sala del Centro Pace di Via Vicenza, 5 – Rovereto

Raccolta fondi per la campagna “Obiezione alla guerra” a offerta libera, partecipazione libera per i bambini fino a 3 anni.

Consigliata la prenotazione entro il 14/09 a roveretopace@gmail.com – 3383400211

Proiezione dell’intervento video del fisico Carlo Rovelli, testimonial della campagna “Obiezione alla guerra”. Dialogo con Massimiliano Pilati, presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Ci stiamo preparando agli eventi e alle mobilitazioni che caratterizzeranno la settimana globale per la Pace (dal 30 settembre all’8 di ottobre) lanciata nella Confrerenza di Pace di Vienna lo scorso giugno 2023. I movimenti per la pace e la Nonviolenza di tutta Europa si attiveranno per rinnovare la richiesta di un cessate il fuoco immediato e per negoziati di Pace che pongano fine alla drammatica guerra in Ucraina, e a tutti i conflitti armati nel mondo. Un nuovo appuntamento collettivo, cruciale d importante per continuare nel cammino intrapreso con la coalizione “Europe for Peace”.

In Italia le organizzazioni della società civile, proprio rispondendo all’Appello lanciato da Vienna, hanno invitato tutti i pacifisti e le pacifiste a venire a Roma il 7 ottobre 2023: nella grande manifestazione per la Costituzione (la nostra “Via Maestra”) troveranno infatti spazio le proposte per la pace in Ucraina e in tutto il mondo, per i diritti, per la giustizia climatica e sociale, per la democrazia, per il futuro dell’umanità intera.

Nel corso di questo evento online verranno inquadrati i temi, le prospettive e i percorsi di avvicinamento al 7 ottobre e alla Settimana di mobilitazione per la Pace.

Invito dalla rete “Europe for Peace” di Rovereto

Centro Pace ecologia e diritti, ANPI Rovereto-Vallagarina, Cantiere di Pace

Centro Pace ecologia e diritti umani – Rovereto