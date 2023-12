CENTRO CULTURALE “IL MOSAICO” / ASSOCIAZIONE EDUS * NATALE: « A PIEDICASTELLO (TRENTO) IL GRANDE PRESEPE VIVENTE, 17/12 DALLE 16.00 »

06.44 - martedì 5 dicembre 2023

A 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco, con letture e canti, guidati dal coro “In cordis jubilo”, un centinaio di figuranti farà rivivere il grande evento del Natale. L’evento nella piazza di Piedicastello domenica 17 dicembre 2023, alle ore 16.00.

Rivivere la notte di Natale nella vecchia Betlemme, tra botteghe di antichi mestieri, artigiani, pastori e angeli: la rappresentazione rivivrà grazie a un centinaio di figuranti nella piazza di Piecastello a Trento. Un’iniziativa che rientra tra gli eventi di Trento città del Natale.

Una rappresentazione artistica che permette di entrare nel mistero della Natività, tra letture e canti del coro “In cordis Jubilo”.

Ma l’evento, aperto a tutti e gratuito, sarà anche un’occasione di solidarietà verso situazioni di bisogno: il presepe vivente nasce infatti dalla collaborazione tra il Centro culturale Il Mosaico e l’associazione Edus educazione e sviluppo, che promuove progetti in Africa e in America latina e lancia un appello per sostenere anche con piccole donazioni le proprie attività nel mondo.