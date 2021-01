GUGLIELMI (FASSA) * CIRCONVALLAZIONE CANAZEI – CAMPITELLO DI FASSA: « RINGRAZIO IL PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI PER AVERE FORTEMENTE VOLUTO QUESTA SOLUZIONE PROGETTUALE »

Incontro molto positivo quello avvenuto questa mattina con il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, i Sindaci di Canazei e Campitello di Fassa e con i dirigenti dei Servizi interessati dalla tematica riguardante la circonvallazione Canazei-Campitello.

Il Presidente Fugatti ha confermato la previsione di spesa di 70 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, il progetto della quale è stato rivisto e diviso in due stralci.

Dopo due anni di trattative, di incontri, di riflessioni e di ripensamenti, questo straordinario impegno finanziario della PAT ci gratifica di ogni sforzo profuso: sin da quando ero vicesindaco di Canazei ho identificato assieme a molti fassani nella circonvallazione del paese la soluzione principale ai problemi di traffico dell’alta valle,.

Desidero ringraziare di cuore il presidente Maurizio Fugatti per avere fortemente voluto questa soluzione progettuale che risponde, di fatto , a trent’anni di richieste provenienti da Canazei e dalla val di Fassa.

Esprimo dunque massima soddisfazione per questa importante conferma per la nostra valle, per un’opera attesa da numerose legislature provinciali e che permetterà sicuramente di migliorare la situazione deficitaria del traffico nella nostra meravigliosa Val di Fassa.

Consigliere

Luca Guglielmi