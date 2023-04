CCIAA TRENTO * BILANCIO 2022: « APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL DOCUMENTO CONSUNTIVO, REGISTRATO UN AVANZO DI OLTRE UN MILIONE DI EURO »

18.41 - venerdì 21 aprile 2023

Nel pomeriggio di oggi si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio di Trento, nel corso del quale è stato vagliato e approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2022. Il dettaglio delle voci del documento consuntivo sono state illustrate da Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di Commercio, e, complessivamente, hanno comportato oneri per 15.694.176,56 euro e proventi per 16.773.445,71 euro, facendo registrare un avanzo di 1.079.269,15 euro, che è stato destinato al consolidamento del patrimonio dell’Ente.

Riguardo all’attività inerente all’Accordo di programma, sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento, i progetti salienti a cui si è ritenuto di dare seguito sono stati sostanzialmente tre e hanno riguardato:

– l’alimentazione e l’aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa, collegato al Registro camerale, tramite le certificazioni “Family Audit”;

– l’approvazione di una serie di accordi quadro per l’utilizzo in sicurezza di Palazzo Roccabruna, sede delle attività di promozione territoriale della Camera di Commercio;

– l’approvazione di uno schema di accordo per la collaborazione fra l’Ente camerale e gli Istituti di formazione professionale alberghiera della provincia di Trento, in occasione di eventi di promozione del territorio.

Come previsto, il 2022 rappresenta il terzo e ultimo anno di applicazione dell’incremento del diritto annuale nella misura del 20% per il finanziamento di tre progetti di sistema a valenza nazionale: “Punto Impresa digitale”, per lo sviluppo della digitalizzazione e dell’innovazione in ambito aziendale; “Formazione Lavoro”, per fornire un orientamento e creare un’interazione tra il mondo del lavoro e quello della scuola; “Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario”. Nel corso dell’anno passato, la consistenza delle risorse economiche destinate ai bandi, che l’Ente camerale ha messo a disposizione delle imprese, ha superato il milione di euro.

“L’impegno profuso dalla Camera di Commercio nel corso del 2022 – ha commentato Giovanni Bort, Presidente dell’Ente camerale – si è principalmente concentrato sull’obiettivo di ripristinare e consolidare i livelli operativi e le voci di bilancio pre-pandemia. Il nostro sistema economico, però, non ancora ristabilitosi dagli effetti devastanti dell’emergenza sanitaria, fin dai primi mesi dell’anno ha dovuto affrontare un preoccupante scenario bellico che, oltre a comportare un insopportabile sacrificio di vite umane, ha avuto risvolti consistenti anche in termini economici. L’instabilità del quadro socioeconomico, però, non solo non ha inciso sul regolare svolgimento delle attività camerali, ma ha anche permesso di consolidare il patrimonio dell’Ente”.