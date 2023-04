UNIVERSITÀ DI SIENA * BILANCIO 2022: « RISULTATO ECONOMICO A 13,2 MILIONI / AL “GRADUATION DAY“ PRESENTE IL MINISTRO ANNA MARIA BERNINI (17/6) »

15.18 - venerdì 28 aprile 2023

Approvato il bilancio di esercizio 2022 dell’Università di Siena. Gli utili per edilizia, ricerca e servizi a studentesse e studenti. Annunciata la data del Graduation Day – 17 giugno 2023. Sarà presente il Ministro MUR, Anna Maria Bernini e sarà conferita la laurea ad honorem in Medicina e chirurgia al Professor Anthony Stephen Fauci e al Professor Rino Rappuoli

Il bilancio di esercizio 2022 dell’Università di Siena evidenzia un risultato economico positivo di 13,2 milioni di Euro.

Il documento, approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Consiglio Studentesco, è stato presentato alla stampa dal Rettore Roberto Di Pietra, dal Direttore Generale Emanuele Fidora e dal Delegato al Bilancio Professor Pasquale Ruggiero.

Un risultato da leggere in funzione di una serie ulteriore di obiettivi da perseguire, primi tra tutti, l’apprestamento di adeguati servizi alla comunità universitaria e la realizzazione di attività di ricerca rilevanti ai fini dello sviluppo socio-economico sia dell’ambiente di riferimento, sia della più ampia comunità socio-economica a cui partecipa l’Università di Siena.

“L’approvazione del mio primo Bilancio consuntivo – ha detto il Rettore Roberto Di Pietra nella sua relazione – assume una rilevanza particolare per due ordini di motivi: perché permette di comprendere lo stato di salute dell’amministrazione e, in secondo luogo, offre la possibilità di orientare l’amministrazione verso il futuro che per questa ci si è immaginati e poter quindi definire in modo maggiormente puntuale le attività ed i processi attraverso cui perseguire le strategie che hanno guidato la redazione del budget 2023 e il mio programma di mandato”.

Nel periodo appena trascorso, con l’uscita dalla pandemia, l’Ateneo è tornato ad investire in maniera importante per l’attività didattica e di ricerca realizzata dalla propria comunità scientifica, per sostenere i servizi forniti ai propri studenti e per poter realizzare una serie di investimenti che doteranno l’Università di Siena di strutture maggiormente funzionali al perseguimento dei propri obiettivi. Questo in una situazione di mercato che ha visto i costi dell’energia aumentare rispetto al 2021 di circa 4 milioni di Euro.

Tabella 1. Risultato di esercizio

Tabella 2: Alcuni costi operativi UniSi per il periodo 2022 e 2021

Durante i prossimi esercizi saranno realizzati investimenti in strutture per più di 30 milioni di Euro: con la costruzione del nuovo polo didattico delle Scotte, i lavori di manutenzione e di ampliamento del presidio di San Francesco, la ristrutturazione del Campus del Pionta di Arezzo e il completamento dei lavori presso la sede di San Miniato. A ciò si aggiungerà la creazione di nuovi laboratori condivisi, necessari alla realizzazione dei progetti del PNRR.

La disponibilità di adeguate strutture è considerata un obiettivo strategico di fondamentale importanza, sia in termini didattici che di ricerca, per garantire alla comunità studentesca idonei spazi per l’attività didattica e conseguentemente un sempre più elevato livello formativo soprattutto in termini esperienziali, al fine di poter avvicinare quanto più possibile le studentesse e gli studenti al mondo del lavoro.

Parallelamente si continuerà ad investire sulle risorse umane sia accademiche che tecnico-amministrative; per quest’ultima categoria di personale l’Ateneo si è impegnato in maniera significativa dopo anni di rallentamenti dovuti al basso livello di turn-over con l’obiettivo di mantenere elevati standard di servizio a favore dell’intera comunità accademica.

Quanto sin qui evidenziato è strettamente correlato all’obiettivo di incrementare la capacità attrattiva dell’Università di Siena nello scenario nazionale ed in quello internazionale. Il perseguimento di questo obiettivo costituisce la principale motivazione che ha portato ad una proposta di allocazione di una parte degli utili conseguiti nel 2022 allo sviluppo delle attività comunicative del nostro Ateneo, anche al fine di dotare il nostro Ateneo delle necessarie infrastrutture informatiche.

Altri investimenti importanti fanno riferimento al Piano di Sviluppo della Ricerca e al consistente aumento delle borse di dottorato, cofinanziate dal Ministero ed a cui l’Ateneo compartecipa con apposite risorse di bilancio.

Le importanti progettualità indicate non pongono in alcun modo in dubbio la sostenibilità economico-finanziaria dell’Ateneo per il prossimo futuro. Richiamando infatti gli indicatori classicamente utilizzati per valutare tale aspetto – D. Lgs. 49/2012 – è infatti possibile verificare che, a parte l’indicatore di indebitamento, l’Ateneo manifesta evidenti margini di sicurezza. Nonostante l’incremento degli investimenti sul personale, l’indicatore di riferimento è di molto inferiore al limite massimo dell’80%, mostrando un margine di sicurezza di circa 13 punti percentuali.

Tabella 3: Indicatori D. Lgs. 49/2012.

Anche il prevedibile futuro incremento nelle spese di personale, a seguito della realizzazione dei progetti PNRR a cui partecipa il nostro Ateneo, non sarà causa di preoccupazione perché tutte le spese di personale ad essi correlate saranno coperte dalle risorse provenienti dai progetti di ricerca.

Relativamente all’indicatore di indebitamento, occorre ricordare che questo è strettamente legato all’esistenza dei mutui in essere dell’Ateneo che scadranno nel 2026 e che permetteranno a tale data di riportare entro il limite l’indicatore, ma soprattutto renderanno disponibili per l’Ateneo ulteriori risorse a seguito dell’azzeramento dei relativi costi per interessi passivi che nel consuntivo 2022 ammontano a circa 1,35 milioni di Euro.

Nella relazione accompagnatoria del Rettore al bilancio di esercizio è stata richiamata la situazione finanziaria dell’Ateneo. Questa, nonostante l’aumento dei costi sostenuti dall’amministrazione, ha tenuto un andamento in linea con quanto accaduto negli scorsi esercizi, evidenziando quindi una buona capacità dell’Università di Siena di correlare in modo appropriato e sostenibile i flussi finanziari in entrata ed in uscita della gestione.

Il dato sintetico del cash flow evidenzia per il 2022 un incremento, rispetto all’anno precedente, della consistenza di cassa, al netto della plusvalenza derivante dall’operazione straordinaria relativa al polo didattico delle Scotte, di circa 4 milioni di Euro. Nonostante tale positivo risultato ottenuto per il 2022, l’amministrazione continua a porre la dovuta attenzione alla gestione finanziaria dell’Ateneo soprattutto in funzione degli impegni finanziari e di cassa derivanti, nel corso dei prossimi tre esercizi, dalla realizzazione dei progetti di ricerca del PNRR.

“Voglio manifestare il mio sentito e non di circostanza ringraziamento a tutta la comunità dell’Università di Siena per aver concretamente contribuito al conseguimento di questo risultato – ha detto il Rettore Di Pietra al termine della sua relazione – che consente di porre solide basi su cui definire il nostro prossimo futuro. Rivolgo un particolare ringraziamento alla dottoressa Marina Borgogni, referente per la Ragioneria, andata recentemente in pensione dopo anni di attività al servizio del nostro Ateneo. E con lei tutta l’Area Ragioneria e tutti gli uffici che hanno contributo alla predisposizione del bilancio di esercizio”.

Graduation Day 2023

Nell’occasione il Rettore ha informato sulla data scelta per il Graduation Day 2023, la cerimonia che raccoglierà a Siena laureate e laureati dell’ultimo anno accademico. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di sabato 17 giugno, nella prestigiosa sede di Piazza del Campo.

Sarà presente il Ministro dell’Università e della Ricerca, Professoressa Anna Maria Bernini.

Nell’occasione verrà conferita la laurea ad honorem in Medicina e chirurgia all’immunologo statunitense Professor Anthony Stephen Fauci e al direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena Professor Rino Rappuoli. Presto sarà reso noto il programma dettagliato dell’evento.

Foto (da sinistra):

Il Direttore Generale Emanuele Fidora, il Rettore Roberto Di Pietra e il Delegato al Bilancio Professor Pasquale Ruggiero