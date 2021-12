MASCHIO (ONDA CIVICA) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « PROLUNGAMENTO 200 METRI A TRENTO NORD, QUALI I COSTI ECONOMICI – AMBIENTALI – SANITARI? »

8:39 - 13/12/2021

Domanda d’attualità “La cinconvallazione dei treni ed il suo prolungamento a nord”.“…i tecnici di RFI stanno studiando per apportare le modifiche richieste: la galleria non sbucherà più dopo la zona di Nassirya in trincea (e dunque all’aperto), ma proseguirà per 200 metri sottoterra prima di tornare in superficie”.

Tradotto il volume di scavo che interesserà le aree inquinate di Tn nord sarà presumibilmente il doppio.

Pare quasi che il famoso Dibattito pubblico sia un semplice esercizio di retorica destinato a rabbonire quella parte di città che chiede a gran voce maggiore trasparenza, maggiore ascolto e una seria valutazione sulla soluzione di tracciato più corretta da adottare.

Senza mai tuttavia entrare nel merito con aspetti tecnici. E’ si, perche alle mie domande sul come fare la parte di bonifica interessata, su quanto costerà, su quali sicurezze ambientali e sanitarie verranno messe in campo mai si è risposto se non con un semplice, stiamo valutando, lo stiamo studiando….

La procedura dovrebbe essere la progettazione, la quantificazione, il finanziamento e l’esecuzione, invece oggi siamo al finanziamento al buio e poi si vedrà.

Per questi motivi chiedo al Sindaco cosa comporterà in temini di metodologie operative, costi economici e rischio ambientale e sanitario un eventuale prolungamento di 200 metri della parte interrata verso nord all’interno delle aree inquinate di Tn nord.

Consigliere comunale Andrea Maschio

Onda Civica Trentino