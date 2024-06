CARABINIERI – TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: « IL COMANDANTE EDERLE HA RICEVUTO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO, DOTTOR PETRONZI»

18.50 - lunedì 10 giugno 2024

Questa mattina il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Dott. Giuseppe Petronzi si è recato per la prima volta in visita presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Barbacovi, per porgere il suo saluto ai Comandanti dell’Arma in Provincia di Trento.

Accolto dal Comandante Provinciale, Col. Matteo Ederle, ha incontrato i Comandanti del Reparto Operativo e delle Compagnie presenti sul territorio. Durante la visita gli è stata illustrata la struttura dell’Arma territoriale trentina, suddivisa in 6 distretti (le 6 Compagnie di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Cles e Cavalese) a cui fanno capo complessivamente 73 Stazioni Carabinieri, queste ultime veri e propri “presidi di prossimità per la sicurezza” dei 166 Comuni del Trentino.

Considerata la capillarità con cui l’Arma è distribuita in questa provincia, l’occasione è stata proficua per fare un punto di situazione sul livello di salubrità del territorio in termini di sicurezza. Il Col. Ederle ha ringraziato il Pref. Petronzi per la visita, assicurandogli la massima collaborazione di tutti gli 800 militari circa dell’Arma del Trentino oltre che la doverosa sinergia con le altre forze di polizia qui presenti.