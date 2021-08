INTERSINDACALE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA – TRENTO * LETTERA A SEGNANA: « NON SAREMO PRESENTI ALLA CONVOCAZIONE DEL 23/8, PER SCARNA DESCRIZIONE DEL RIASSETTO APSS »

Premesso che l’articolo 21 della legge di stabilità provinciale 2021 (LP n. 16/2020) prevede che nelle procedure per le modifiche dell’assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria di cui alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010 (articolo 56 co 6ter e 6quater LP n. 16/2010), sia sentito anche il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanitario, l’Assessore Assessore alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia della Provincia Autonoma di Trento ha convocato per il 23 agosto p.v. le sottoscritte OO.SS. con una nota avente per oggetto «richiesta parere ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2020 – Riassetto organizzativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari».

Al riguardo le sottoscritte OO.SS. comunicano quanto segue.

Il comma 6 quater dell’art. 56 della L.P. n. 16/2010, come da ultimo modificato con la L.P. 15/2020, prevede che le «modifiche all’assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell’ambito delle direttive per il ripristino dell’assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021».

La convocazione delle sigle sindacali a soli 8 giorni dalla conclusione della sperimentazione (31 agosto) e, di fatto, dal ripristino della situazione quo ante, non lascia dubbi sulla natura della convocazione: una mera formalità, come già avvenuto e sperimentato in passato. Mera formalità che queste OO.SS. non intendono più assecondare.

Di seguito alcune considerazioni che tuttavia ci preme esporre al fine di evitare che la nostra assenza venga interpretata come disinteresse o addirittura tacita condivisione.

1. Nella premessa non si evince quali siano stati gli elementi di criticità che, secondo le valutazioni della Giunta provinciale, hanno portato alla necessità del superamento di quel modello, né quali siano stati i criteri e gli indicatori utilizzati per verificare gli effetti prodotti dalla sperimentazione in dismissione. Si accenna ad una generica volontà di superare l’impostazione voluta dai precedenti governi provinciali ma di fatto si ritorna sostanzialmente al modello a suo tempo delineato dalla L.16/2010.