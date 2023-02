CONSIGLIO PAT * II COMMISSIONE: « RIFORMA INCENTIVI, LA “RIFORMA SPINELLI” PIACE AGLI IMPRENDITORI »

17.32 - giovedì 2 febbraio 2023

La II Commissione permanente del Consiglio provinciale, riunita oggi pomeriggio dal presidente Luca Guglielmi, si è dedicata ad audizioni sui tre disegni di legge in campo, tutti in tema di sostegno all’economia trentina. Si tratta della proposta di riforma del sistema di incentivi Pat alle imprese, che porta la firma dell’assessore Achille Spinelli (ddl 164/XVI); del ddl 52/XVI depositato già nell’aprile 2020 da Alessandro Olivi (Pd) e del ddl 124/XVI di Giorgio Leonardi (Forza Italia), che si occupa puntualmente del tema della successione e trasmissione generazionale d’impresa.

Sergio Anzelini e Paolo Pretti (presidente e direttore generale di Trentino Sviluppo spa) si sono detti sostanzialmente favorevoli al progetto riformatore del governo provinciale, così come Fausto Segatta, presidente dell’Associazione Artigiani e a seguire anche il presidente di Confindustria del Trentino, Fausto Manzana.

Il Coordinamento provinciale imprenditori si è espresso per bocca del segretario Roberto Pallanch , che ha elogiato il testo Spinelli in quanto prospetta una riforma “organica e razionale” delle agevolazioni alle aziende, giustamente puntando “alla semplificazione e omogeneizzazione delle procedure, alla garanzia di tempi certi per le istruttorie e a maggior celerità nell’erogazione dei contributi”. Secondo il Coordinamento, anche il testo Olivi converge su obiettivi simili e con modalità apprezzabili. Due invece le contrarietà puntuali sul ddl 52/XVI: no a subordinare “proposte interessanti come programmi per l’apprendimento permanente o l’attività di formazione in una logica di age management e iniziative simiari ad accordi sindacali”; no anche a vincolare gli incentivi Pat al principio di addizionalità degli investimenti da parte delle imprese. Pallanch ha infine plaudito alle finalità del ddl Leonardi, con un solo motivo di contrarietà, rispetto alla proposta di affidare a Trentino Sviluppo le attività di consulenza finalizzate al passaggio generazionale: “tali attività – obietta il coordinamento – sono già presidiate e garantite dalle Associazioni di categoria, nonché da altri soggetti privati”.

Il Coordinamento imprenditori propone ancora, facendo riferimento all’Accordo per il rafforzamento della contrattazione collettiva, stipulato lo scorso 29 novembre con i sindacati, di prevedere nel ddl Spinelli che le imprese beneficiarie di contributi Pat applichino “nei confronti dei propri dipendenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Sul punto s’è espresso l’assessore Achille Spinelli , preannunciando un approfondimento condiviso, capace di scongiurare il concreto rischio che una formulazione troppo generica della norma possa scatenare contenziosi giudiziari (quando non forme di ricatto alle imprese), vertenti proprio sul rispetto dei contratti di lavoro come requisito per avere le agevolazioni della Provincia.

Davide Cardella, direttore di Asat, ha chiesto di considerare l’inopportunità pratica di concedere gli incentivi Pat solamente a imprese che siano anche titolari della licenza ed abbiano un codice Ateco alberghiero.

Aldi Cekrezi, direttore di Confesercenti, ha sostenuto che si deve confermare il ruolo attuale dei centri assistenza tecnica (c.a.t.) senza allargare ad altri soggetti.

Lorenzo Ossanna – in relazione al ddl Leonardi – ha espresso l’opportunità di occuparsi normativamente sia del passaggio gene-razionale sia del delicato subentro non parentale.

Un’ultima annotazione: Alessandro Olivi ha depositato due propri emendamenti al testo del ddl 164 di Giunta, mirati a rafforza-re gli incentivi per le imprese che realizzino progetti di riduzione del divario salariale uomo/donna.