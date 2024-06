CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * NOMINE: «ELETTA PRESIDENTE MARILENA GUERRA, VICE MARA RINNER»

18.31 - lunedì 10 giugno 2024

La nuova Commissione provinciale per le pari opportunità fra donna e uomo si è riunita a palazzo Trentini e poco fa ha eletto – a scrutinio segreto e all’unanimità – presidente e vicepresidente. A guidare la C.p.o. per due anni e mezzo sarà Marilena Guerra, direttrice di Trentino Tv, presidente Fidapa ed espressione dell’associazione Soroptimist. Ad applaudirla per primo e ad augurare buon lavoro è stato il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, che ha aperto le operazioni di insediamento per questa XVII legislatura dell’organismo incardinato presso l’ente consiliare. La neopresidente ha detto che si lavorerà in continuità con l’ottimo operato della precedente presidente, Maria Paola Taufer, con un’attenzione anche al coinvolgimento del territorio periferico del Trentino. C’è una cultura maschilista da cambiare – ha detto – e noi nel nostro piccolo cercheremo di dare un contributo.

Alla vicepresidenza della C.p.o., poco dopo, è stata eletta sempre all’unanimità Mara Rinner, espressione dell’associazione Amici di Famiglia, consulente di sviluppo del business di organizzazione aziendale e attiva sui temi della violenza di genere.

Spazio infine alla prima foto di gruppo della Commissione. Eccone le altre componenti: Dominique Cappelletti (ricercatrice presso Irvapp Fbk), Stefania Cavagnoli (docente di linguistica all’Università Tor Vergata di Roma), Franca Desilvestro (associazione Donne In Cooperazione), Manuela Sella Faggioni (segretaria del sindacato Sunia), Paola Paolazzi (Coordinamento Donne Onlus, impegnato sul fronte della violenza di genere), Alessia Tuselli (ricercatrice all’Universita di Trento, dedita a studi di genere), Enrica Vinante (Movimento Donne Impresa degli artigiani, già vicepresidente della Cpo) ed Elisa Zanotta (La voce delle donne, associazione di Cavalese con 400 soci). Nota a margine: a differenza che nella scorsa legislatura, nella Cpo non siederanno questa volta esponenti di sesso maschile.