CARABINIERI – TRENTO * « ARRESTATO SENEGALESE 21ENNE, PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE »

18.07 - mercoledì 28 giugno 2023

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri della Stazione di Madruzzo, coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, hanno arrestato un cittadino Senegalese di 21 anni poiché resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, infatti, nella tarda serata di ieri 27 giugno aveva dato in escandescenze all’esterno dell’abitazione famigliare di Cadine, colpendo ripetutamente, con un sasso, la porta di ingresso alla casa ed urlando minacce di ogni tipo nei confronti della madre e dei suoi fratelli.

A questo punto proprio sua madre, allarmata, aveva così deciso di contattare il numero unico di emergenza “112”: la pattuglia dei Carabinieri di Madruzzo per prima intervenuta sul posto, supportata successivamente dai colleghi della Sezione Radiomobile di Trento, aveva così cercato di calmare l’uomo, il quale, per tutta risposta, aveva però reagito con calci, insulti e spintoni nei confronti dei militari: solo con molta fatica i Carabinieri sono infine riusciti a bloccarlo ed a caricarlo a bordo dell’auto di servizio.

I successivi accertamenti svolti dai militari permettevano di appurare che, almeno nel corso dell’ultimo mese, quello odierno non era stato l’unico episodio di violenza tenuto dal fermato nei confronti dei propri famigliari: proprio per questo motivo gli stessi avevano già provato, evidentemente senza troppo successo, ad allontanarlo da casa.

Il giovane veniva così tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Trento in attesa del rito direttissimo tenutosi nella mattinata odierna, nel corso del quale per lo stesso veniva disposta la misura cautelare detentiva in carcere.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.