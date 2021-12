LIONS CLUB HOST (TRENTO CONCILIO – CLESIO- VALSUGANA – CLES – LEO) * INCONTRO CON SINDACO IANESELLI: « INSIEME PER LA “TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO“ »

8:53 - 10/12/2021

Nel giorno dell’annuncio da parte del sindaco Franco Ianeselli della candidatura di Trento a diventare Capitale Europea del Volontariato 2024, i Lions Club, guidati dal Governatore Giorgio Barbacovi, si sono messi a disposizione dell’Istituzione più vicina ai bisogni delle persone, con umiltà e spirito di servizio. We serve, è il motto dei Lions e questo si traduce nella più grande associazione di volontariato, riconosciuta per il suo impegno, l’unica associazione di volontariato con un seggio all’ONU insieme alle nazioni del mondo.

Servire significa mettersi a disposizione del prossimo, del cittadino, delle persone bisognose ovunque esse siano, lontane, ma anche vicine, significa saper riconoscere le situazioni di bisogno e intervenire con competenza e semplicità. We serve significa anche mettersi a disposizione delle Istituzioni, che con il loro ruolo possono coordinare e valorizzare l’efficacia delle azioni delle singole associazioni, coinvolgendole in progetti comuni e sostenendone i progetti.

In quest’ottica i Lions, rappresentati dai e dalle presidenti dei Lions Club Host, Trento del Concilio, Clesio, Valsugana, Cles e Leo, dal presidente di Zona e dal presidente distrettuale dei Leo, hanno subito trovato con il Sindaco di Trento quella comunanza di valori, della solidarietà e del volontariato, che caratterizzano in particolare la nostra terra.

Nel presentare le azioni in essere per le vaccinazioni, l’accoglienza dei profughi Afghani, la raccolta alimentare, Kairòs per dare ai bambini normodotati uno strumento per accogliere e condividere la vita con i bambini in difficoltà, e lo spettacolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne It’s Pink O’clock andato in scena lo scorso 26 novembre, i Lions hanno presentato alcune iniziative in fase di pianificazione e dedicate all’empowerment delle giovani donne, l’aiuto ai nuovi fragili, il supporto alla disabilità visiva.

In chiusura si sono messi a disposizione per supportare la candidatura di Trento, Capitale europea del volontariato 2024, Insieme WE SERVE.

*

I Lions di Trento