USB – COORDINAMENTO LAVORO PORFIDO * CONVEGNO “L’ILLEGALITÀ NEL MONDO DEL LAVORO”: « CON WALTER FERRARI – GIORGIO CREMASCHI – GIANFRANCO DE BERTOLINI (1/7) »

17.55 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Unione Sindacale di Base e Coordinamento Lavoro Profido organizzano un convegno sull’illegalità nel mondo del Lavoro che si terrà sabato 1 luglio.

“L’illegalità nel mondo del lavoro” questo è il titolo del convegno organizzato da Unione Sindacale di Base e Coordinamento Lavoro Porfido che si terrà sabato 1 luglio dalle ore 9.30 presso la sala circoscrizionale Clarina /Oltrefersina, in via Clarina n. 2/1 a Trento.

Prendendo spunto da quanto emerso in seguito all’indagine deniminata “perfido”, con le prime condanne per “associazione a delinquere di stampo mafioso”, si vuole aprire una riflessione sul tema della riduzione in schiavitù, del caporalato e dell’illegalità in generale che si trova nei vari settori lavorativi, partendo proprio da quanto accaduto nelle cave di porfido Trentine allargando lo spettro della discussione alle altre realtà e situazioni in cui illegalità, caporalato e riduzione in schiavitù non sono solo ricordi di epoche passate ma concrete situazioni di attualità.

Al convegno interverranno:

– Walter Ferrari del Coordinamento Lavoro Porfido, che dialogherà con un collaboratore di giustizia;

– Giorgio Cremaschi – Potere al Popolo;

– Alex Marini – Consigliere Provinciale Movimento 5 Stelle;

– Avv. Gianfranco De Bertolini – avvocato Giuslvorista;

– Unione Sindacale di Base.

Modererà il dibattito il direttore di QuestoTrentino Ettore Paris.

Si allega al presente comunicato la locandina dell’evento.

Unione Sindacale di Base – Coordinamento Lavoro Porfido