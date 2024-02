CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * MADONNA CAMPIGLIO – SERVIZIO PISTE: « VIGILANZA TRACCIATI SCIISTICI, SANZIONATE UNDICI PERSONE E SOCCORSI 224 SCIATORI »

10.13 - martedì 6 febbraio 2024

La stagione invernale è entrata nel vivo. I turisti hanno preso d’assalto le piste da sci del Trentino e i militari della Stazione di Madonna di Campiglio, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, hanno intensificato i controlli concentrandosi ad ampio spettro sui comportamenti degli sciatori e delle persone che frequentano la nota località turistica.

L’attività di prevenzione e repressione degli illeciti è stata organizzata predisponendo mirati controlli nei momenti di maggior affluenza.

Nell’ambito della vigilanza sui tracciati sciistici, i Carabinieri sciatori hanno sanzionato undici persone.

Fra le contravvenzioni più ricorrenti, la risalita da parte di scialpinisti lungo i tracciati dedicati alle discese (6 persone sanzionate).

Altri tre sono stati sanzionati, invece, per l’eccessiva velocità tenuta in discesa, spesso causa di gravi collisioni tra gli sciatori.

Fra le contravvenzioni più “peculiari”, vi è stata quella comminata a uno sciatore sorpreso a solcare la pista con il proprio cane al guinzaglio.

Non solo illeciti legati a disattenzione, velocità o imprudenza, i Carabinieri hanno dovuto confrontarsi anche con chi alza troppo il gomito: un turista lituano è stato trovato completamente ubriaco lungo una pista del comprensorio dello Spinale.

Le sue condizioni hanno imposto il suo trasporto a valle con il toboga per essere poi condotto al Pronto Soccorso di Tione di Trento.

Questo comportamento gli è costato una sanzione di 330 euro, perché in violazione della nuova disciplina sulla sicurezza degli sport in montagna che vieta di sciare in stato di ebbrezza alcolica.

Altri due turisti, questa volta senza sci ai piedi, sono stati sanzionati poiché in stato di ubriachezza all’interno di un rifugio in quota.

L’attenzione dei militari si è concentrata anche sul contrasto all’uso di sostanze stupefacenti: nel mese di gennaio sono state controllate sette persone e una di esse è stata trovata in possesso di sostanze illegali mentre si trovava in un rifugio in quota.

Altre quattro persone sono state sorprese in possesso di sostanze stupefacenti mentre trascorrevano dei momenti di “svago” in occasione dell’Apres-ski.

Attenzione alta non soltanto sulle piste, ma anche in paese: durante le movide notturne, i Carabinieri hanno sanzionato una persona sorpresa a urinare lungo la pubblica via e hanno elevato quattro contravvenzioni per ubriachezza manifesta nei confronti di persone che, a causa del loro stato, arrecavano disturbo recare disturbo ad altri turisti.

Alto il numero dei soccorsi: a gennaio i Carabinieri hanno prestato assistenza a ben 224 sciatori. Tra i soccorsi più ostici, il recupero di una donna che avendo perso il controllo degli sci si è fratturata la tibia in quattro punti: lesione che ha imposto ai militari un intervento veloce e preciso, così da permettere al personale dell’Elisoccorso della Provincia Autonoma di Trento un rapido trasporto all’Ospedale Santa Chiara di Trento. È innegabile che da una prima lettura di questi dati emerga la necessità di mantenere alta la vigilanza affinché i comportamenti sbagliati di pochi non rovinino i momenti di svago di tutti coloro che vogliono solamente godersi le piste e i paesaggi unici di Madonna di Campiglio.