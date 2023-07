RAI 3 / “ REPORT “ * PUNTATA 10 LUGLIO 2023 , « AZIENDE SANTANCHÈ, INCONGRUENZE E FALSITÀ PRONUNCIATE DAL MINISTRO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

19.19 - lunedì 10 luglio 2023

Dopo il reportage di Giorgio Mottola, il ministro Daniela Santanché è stata costretta a riferire in aula al Senato per rispondere ai fatti emersi nel corso della trasmissione Report. Ma tra mezze verità, omissioni e vere e proprie menzogne, il suo intervento si è subito rivelato un autogol. Con l’inchiesta “Occhio per occhio” raccontiamo il conflitto di interessi che il Consiglio Comunale di Terni ha sollevato nei confronti di Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e proprietario della Ternana Calcio, a seguito della sua elezione a sindaco di Terni. Inoltre, il Prosecco è il vino più venduto e più esportato d’Italia con 638 milioni di bottiglie prodotte nel 2022 per un valore di 3 miliardi di euro. E per questo è anche uno dei più imitati. Negli ultimi dieci anni la quantità di imballaggi è aumentata. In Italia è cresciuta di oltre il 20 per cento e così anche i relativi rifiuti. Parallelamente è cresciuto anche il tasso di avvio al riciclo per il quale l’Italia è uno dei paesi europei più virtuosi. Ma il riciclo da solo non basta a ridurre l’impatto dei consumi. L’economia italiana continua a dipendere per più dell’80% da materie prime vergini…

