CANTIERE DI PACE – TRENTINO * #STAFFETTADIGIUNOTRENTINO: « GAZA, CI IMPONE DI MOBILITARCI PER FARE SENTIRE LA NOSTRA FERMA CONTRARIETÀ »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Basta! Cessate il fuoco” Staffetta trentina Digiuno per la Pace. Si rimane basiti, impotenti, esterrefatti dinanzi le immagini del massacro israeliano a Gaza. Recentemente la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha coniato il termine “ground zero dell’umanità”.

Dal 7 ottobre – oltre al pogrom nei confronti di civili innocenti israeliani tra cui donne, bambini e anziani – sono morti 12 mila civili palestinesi (tra questi 5 mila bambini), ci sono oltre 1 milione e 600 mila sfollati nella parte settentrionale della striscia e le persone hanno iniziato a bere l’acqua del mare per il criminale e disumano blocco dello stato di Israele. Dinanzi alla portata di questa catastrofe umanitaria senza precedenti, resta il dato oggettivo dell’impotenza del diritto internazionale e degli organismi preposti a porre un freno a quello che molti giuristi ed esperti del diritto internazionale hanno qualificato come una pulizia etnica in fieri.

Il drammatico evolversi della situazione a Gaza ci impone di mobilitarci per far sentire la nostra ferma contrarietà alla logica della guerra, che è la sconfitta dell’umanità, la negazione della politica e della giustizia. Non vi è giustificazione alcuna per l’operato di Hamas, neppure la disperazione e l’esasperazione del popolo palestinese – vittima da decenni dell’occupazione, della restrizione delle libertà, della demolizione delle case, dell’espropriazione dei terreni e delle continue provocazioni delle frange radicali israeliane e dei coloni – può trovare una risposta nell’azione terroristica e militare. Nei venerdì e lunedì, la staffetta “Digiuno per la Pace e il cessate il fuoco”, promossa dal Cantiere di Pace del Trentino e dal Centro Pace di Rovereto e in rete con tante associazioni del Trentino, rilancia fino al venerdì 8 dicembre e vuole testimoniare la vicinanza alle vittime delle guerre e condannare ogni forma di violenza.

Siamo di fronte ad un crescendo di orrore che non fa altro che riprodursi ed estendersi, mettendo in pericolo la vita di milioni di persone in Palestina e Israele. La spirale della vendetta rischia di generare un’escalation di violenza che mette a repentaglio la sicurezza di tutta la regione mediorientale e di conseguenza del mondo intero.

Dobbiamo smetterla con la macabra contabilità contrapposta dei caduti, che non fa altro che alimentare il conflitto. Dobbiamo assumere, invece, il punto di vista di tutte le vittime, sforzarci di sentire il dolore di chi subisce le conseguenze della scelta scellerata della violenza e ripartire da quella sofferenza per ritrovare le ragioni della pace.

Venerdì 3 novembre – Ilaria P., Andrea T., Massimiliano P., Giovanna S., Luigi A., Sandra D.

Lunedì 6 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D., Paolo R., Paola T, Emma Di Girolamo, Stefano R.

Venerdì 10 novembre – Ilaria P., Marco B., Michele N., Alessandra S., Giovanna S., Luigi A., Marta A, Silvana R., Bruno M, Luigi C, Anna B, Manuela G., Giuliana D., Chiara C., Gabriella M.

Lunedì 13 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D, Jacopo Z., Silvano B. e Laura M., Lucia C., Dandrea W.

Venerdì 17 novembre – Ilaria P. , Maria Grazia S., Roberto M., Fiordanna D., Miriam F., Paolo M., Giovanna S., Luigi A., Mariangela D., Manuela G., Nives M., Chiara C.

Lunedì 20 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D.

Venerdì 24 novembre – Ilaria P., Alberto T. e Giulia B., Miriam F., Giovanna S., Luigi A., Walter N, Rudi Patauner, Manuela G., Chiara C.,

Sabato 25 novembre – Norma V.

Lunedì 27 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D.

Venerdì 1 dicembre – Carmen Z, Anna Maria G, Stefano V., Giuliana D.

Lunedì 4 dicembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D, Franscesca Z. Venerdì 8 dicembre – Andrea T., Marta A.