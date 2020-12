COMUNE DI TRENTO * PROGRAMMI 2021-2022: « RETI IDRICHE E FOGNARIE, OLTRE DUE MILIONI DI EURO DI INTERVENTI »

I Programmi 2021-2022. Reti idriche e fognarie, oltre due milioni di euro di interventi.

I prossimi lavori da Canova a Villazzano, da Martignano al Bondone

Le reti idriche e fognarie cittadine sono tra le più efficienti a livello nazionale. Questo primato, sottolineato ogni anno dalle indagini sulla qualità ambientale, è il frutto di un attento lavoro di programmazione che prevede, ogni anno, onerosi interventi sulle parti più obsolete della rete. Ecco nel dettaglio i lavori appena conclusi, in corso o in previsione curati dall’ufficio Reti idrauliche del servizio Opere di urbanizzazione primaria. In totale, il costo degli interventi supera i due milioni di euro.

1. Rifacimento acque meteoriche in via Canova

Importo di spesa generale 150 mila euro

Lavori conclusi in agosto 2020

2. Collettore acque meteoriche in via Pietrastretta

Importo di spesa generale 250 mila euro

Lavori conclusi in settembre 2020

3. Rifacimento acque meteoriche in via delle Costiole (Martignano)

Importo di spesa generale 188 mila euro

Lavori conclusi in dicembre 2020

4. Realizzazione tratto fognatura bianca salita Perugini, sponda trentina a San Lazzaro e in via del Loghet a Spini di Gardolo

Importo di spesa generale 300 mila euro

Inizio lavori ottobre 2020 – fine lavori prevista aprile 2021

5. Rifacimento collettore acque meteoriche via Don Zulian a Villazzano

Importo di spesa generale 270 mila euro

Inizio lavori marzo 2021 – fine lavori prevista giugno 2021

6. Collettore acque meteoriche via Dos Gariol e via della Chiesa a Baselga del Bondone

Importo di spesa generale 370 mila euro

Inizio lavori giugno 2021 – fine lavori prevista novembre 2021

7. Fognatura a San Donà 2° lotto

Importo di spesa generale 340 mila euro

Inizio lavori giugno 2021 – fine lavori prevista novembre 2021

8. Rifacimento tombinatura Fossa della Canova – zona piazza

Importo di spesa generale 280 mila euro

Inizio lavori settembre 2021 – fine lavori prevista marzo 2022