DOLOMITI SUPERSKI * DISCIPLINE INVERNALI 2023-24: « COPPA MONDO E COPPA EUROPA, PRESENTATI 5 EVENTI CHE SI DISPUTERANNO SULLE DOLOMITI »

19.36 - mercoledì 22 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Per la prima volta la destinazione sciistica più vasta d’Italia presenta i suoi fiori all’occhiello in ambito agonistico: i 5 eventi di Coppa del Mondo di sci alpino che si disputano sulle Dolomiti. In totale ben 20 gare di Coppa del Mondo e di Coppa Europa nelle 5 discipline invernali sul territorio di Superski. Il Presidente FISI Roda fiero della competenza organizzativa italiana.

È una prima assoluta l’evento odierno svoltosi a Milano alla presenza di numerosi rappresentanti della stampa sportiva nazionale e autorità. Dolomiti Superski, la destinazione sciistica più vasta d’Italia e i 5 Comitati Organizzatori locali di Val Gardena, Alta Badia, Cortina d’Ampezzo, Kronplatz e Val di Fassa si sono presentati al pubblico per la prima volta tutti insieme, per sottolineare la grande tradizione agonistica e organizzativa di questa terra montana, teatro di grandi eventi sportivi da oltre mezzo secolo nonché patria di innumerevoli campioni e campionesse delle varie discipline sportive invernali. E se sono 5 gli eventi di sci alpino, in totale Dolomiti Superski ospiterà ben 20 appuntamenti di Coppa del Mondo e Coppa Europa in 5 discipline invernali diverse, mentre ne mancano altre 3, quest’anno non in calendario FIS.

Interviene all’inizio Flavio Roda, Presidente FISI, esaltando il ruolo degli organizzatori dolomitici nel panorama nazionale e internazionale degli sport invernali di altissimo livello, sottolineandone la professionalità, l’affidabilità e il rispetto che godono in ambito FIS. Da oramai più di 50 anni, le Dolomiti sono un’area intensamente colorata sulla cartina della FIS, in quanto ospitano un gran numero di competizioni ai massimi livelli, ma anche nell’importantissimo mondo giovanile, garante del futuro.

Prende poi in consegna il testimone dei relatori Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, presentando il colosso turistico a cavallo tra le province di Bolzano, Trento e Belluno, che gestisce ben 450 impianti di risalita in 12 comprensori sciistici, dove ogni anno quasi 4 milioni di sciatori si dilettano su ben 1.200 km di piste.

Pappalardo si è soffermato in maniera particolare su quanto Dolomiti Superski faccia a sostegno dello sport sulla neve, citando non solo i contributi finanziari elargiti ai vari Comitati Organizzatori di Coppa del Mondo, Coppa Europa e per gare FIS, ma anche le agevolazioni skipass concesse agli atleti nazionali, regionali e locali, nonché agli alunni delle scuole locali per promuovere lo sport della neve, soprattutto nelle generazioni più giovani. “La lunga tradizione in campo organizzativo di grandi eventi sportivi è motivo di orgoglio per Dolomiti Superski, che vede promossa la propria immagine a livello mondiale grazie alle gare di altissimo livello seguite sui media da un pubblico internazionale. È pertanto doveroso ringraziare chi, nel corso dei decenni, si è prodigato per lo sviluppo qualitativo degli eventi, che oggi sono ritenuti tra i migliori al mondo” così Marco Pappalardo in conclusione del suo intervento.

Sono in seguito intervenuti tutti e 5 i Comitati Organizzatori locali con i loro relatori, per presentare i 5 appuntamenti di Audi FIS Ski Worldcup sulle Dolomiti durante la stagione agonistica 2023-24.

In ordine di calendario è intervenuto per primo Rainer Senoner, presidente della Saslong Classic in Val Gardena (15-16/12/2023), per presentare il programma del primo dei 5 appuntamenti dolomitici in calendario per il 2023-24. Saranno nuovamente 2 le gare di velocità sulla mitica pista Saslong, che avranno il compito di trasmettere l’inverno delle Dolomiti in tutto il mondo. La Val Gardena, che è anche candidata ad ospitare i Campionati del Mondo di sci del 2029, è presente in Coppa del Mondo dal 1969.

Il lungo weekend di Coppa del Mondo di metà dicembre prevede anche due giganti maschili sulla Gran Risa dell’Alta Badia il 17-18 dicembre e Andy Varallo, a capo del Comitato Organizzatore locale, ha presentato i due appuntamenti di GS in programma, che tradizionalmente sono contornati da un’offerta di intrattenimento di altissimo livello. Non mancherà nemmeno nel 2023 il tradizionale sorvolo della PAN Frecce Tricolori tra la prima e la seconda manche del GS di domenica.

Cortina d’Ampezzo, che ospiterà in tutto 3 gare di velocità femminili, quest’anno festeggerà la 100° gara ufficiale di Coppa del Mondo in rosa. Rappresentata da Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina, la cittadina ampezzana attende con trepidazione i Giochi Olimpici invernali del 2026, esattamente 70 anni dopo quelli ospitati nel 1956.

Danny Kastlunger, da due anni a capo del CO Al Plan Events, che dal 2017 organizza l’appuntamento infrasettimanale del martedì in coppa femminile a Kronplatz, ha ricordato i momenti di gloria della scorsa edizione, quando Mikaela Shiffrin marcò proprio sulla pista ERTA di Kronplatz-Plan de Corones il nuovo record assoluto femminile di vittorie in Coppa del Mondo con una doppietta.

Debutta invece come appuntamento ufficiale in calendario l’appuntamento con la velocità femminile in Val di Fassa. La pista Volata a Passo San Pellegrino ospiterà 2 SuperG femminili dopo essere stata teatro di due strepitosi recuperi nel 2021. In quella occasione, così Renzo Minella, il Comitato Organizzatore, oggi capitanato da Fausto Lorenz, si mise in mostra conquistandosi la fiducia della FIS.

Dichiarazioni dei Comitati Organizzatori locali

Val Gardena (Rainer Senoner – Presidente CO)

La Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena ha una delle storie più lunghe di tutte le tappe italiane. La prima edizione della Saslong Classic, infatti, risale al 1969. L’edizione numero 56 della classica altoatesina si disputerà, come da tradizione, l’ultimo fine settimana prima di Natale. La discesa libera, in programma sabato 16 dicembre, rappresenta da sempre il momento clou della manifestazione sportiva e conclude la settimana all’insegna dello sci. I biglietti per il rinomato evento sono disponibili su www.saslong.org/it/biglietti/. “Dal punto di vista sportivo sono le gare a garantire spettacolo. Anche il programma di contorno garantisce divertimento – per esempio l’estrazione dei pettorali nel centro di Ortisei con concerti o la sfilata dei fanclub sabato prima della discesa. Inoltre, offriamo anche vari tipi di biglietti con tanti servizi inclusi”, spiega Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club.

Ma la stagione agonistica in Val Gardena prenderà il via già due settimane prima dell’evento di Coppa del Mondo. La cosiddetta “Speed Clinic” si svolgerà infatti a Plan de Gralba, sul Piz Sella, dal 27 al 30 novembre. Questo campo di allenamento di nuova creazione si rivolge alle giovani atlete che desiderano maturare esperienza nelle discipline di velocità. A seguire, all’inizio di dicembre, sulla stessa pista si svolgeranno le tradizionali gare FIS per donne e uomini, dove i giovani talenti potranno fare esperienza e, soprattutto, raccogliere punti FIS per il resto della stagione. “I giovani sciatori e le giovani sciatrici ci stanno molto a cuore e riteniamo che sia nostro dovere, in quanto organizzatori della Coppa del Mondo, investire nella formazione dei talenti ospitando queste gare. Negli ultimi dieci anni abbiamo organizzato oltre 100 gare FIS: questa cifra conferma in modo evidente i nostri sforzi in questa direzione”, spiega Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club. Allo stesso tempo, il Saslong Classic Club sta portando avanti con passione e professionalità la candidatura per i Campionati del Mondo di sci alpino del 2029, in linea con il suo motto “Passion and Performance”. Sulla base di un dossier e della presentazione che tutti i candidati ai Mondiali faranno al Congresso FIS di Reykjavik, che si svolgerà il 4 giugno 2024, il Consiglio della FIS prenderà la sua decisione.

Alta Badia (Andy Varallo – Presidente CO)

Cari appassionati del mondo dello sci, manca oramai solo più un mese e l’Alta Badia sarà nuovamente l’anfiteatro dolomitico ospitante le gare di Coppa del Mondo maschili di slalom gigante. Un evento sportivo, ma di grossa impronta sociale, portando la gente badiota ad impegnarsi e cedere il proprio contributo volontario in favore di un evento che ha come unico scopo la promozione del marchio Alta Badia nei 51 paesi in cui le gare verranno trasmesse. Eventi collaterali di altissimo livello e un parterre ricco di lounge renderanno ancora più magica l’atmosfera di gara. Pronti partenza via, che la stagione invernale abbia inizio!

Cortina d’Ampezzo (Stefano Longo – Presidente Fondazione Cortina)

Cortina si appresta ad ospitare la 100esima gara di Coppa del Mondo, 3 giorni (26-28 gennaio) per tre gare di velocità in due discipline diverse dove le atlete si sfideranno sulla famosissima pista Olympia delle Tofane. Cortina però ha anche accettato la sfida dell’inclusività che si traduce in una settimana nella quale si terranno – una dopo l’altra – le gare femminili di sci alpino e quelle paralimpiche (maschili e femminili) della FIS Para Alpine Ski World Cup. Una sfida che Cortina ha accettato con l’obiettivo di diventare la capitale dello sci inclusivo per atleti, staff e appassionati; spianando la strada perché la montagna e la conca ampezzana siano sempre più accessibili grazie allo sport.

“31 anni di Coppa del Mondo e 100 gare, Cortina può contare su una macchina organizzativa di prim’ordine fondata sull’esperienza e la professionalità di 150 persone che compongono il Comitato Organizzatore e il prezioso aiuto di oltre 250 volontari ma anche su un sistema di accessibilità alle gare rodato ed efficiente. L’anno scorso abbiamo accettato lo stress test di organizzare contestualmente tre gare femminili e i recuperi di due gare maschili, quest’anno in una settimana si alterneranno le regine della velocità e gli atleti paralimpici. L’obiettivo è quello di assicurare a tutti il massimo comfort e sicurezza creando uno straordinario evento capace di unire la famiglia dello sci alpino. La sfida che ci sta più a cuore è certamente quella della sostenibilità sia economica che sociale. Cortina può contare su 27 aziende partner che sostengono la realizzazione di tutte le gare della stagione offrendo il meglio dei servizi e dei prodotti Made in Italy – e non solo – ma anche su una rete di partner istituzionali e professionisti del turismo di località che sanno lavorare a braccetto. Si tratta di elementi che ci permettono di creare sinergie uniche a servizio della crescita di tutto il territorio e una legacy di lungo periodo per la montagna e i giovani”, ha dichiarato Stefano Longo Presidente di Fondazione Cortina.

Kronplatz (Danny Kastlunger – Presidente CO)

Dopo 17 anni di Coppa Europa ad altissimo livello, Kronplatz è stato accolto nella grande famiglia di Coppa del Mondo nel 2017. Da sempre la nostra gara è di martedì, situazione non facile, della quale abbiamo fatto il meglio. Il pubblico ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e ci gioca a favore anche il fatto che la nostra gara sia raggiungibile – sci ai piedi – da ogni angolo del comprensorio di Plan de Corones. Avere regolarmente oltre 10.000 spettatori di martedì non è una cosa scontata, ma il mix tra l’atmosfera da grande evento che riusciamo a creare, l’entusiasmo del pubblico e la pista ERTA impegnativa e garante di spettacolo è alla base del nostro successo. Inoltre, con il nostro programma di intrattenimento siamo riusciti a trasformare un appuntamento infrasettimanale in un weekend lungo di sport e spettacolo, da domenica a martedì.

Val di Fassa (Fausto Lorenz – Presidente CO)

«Ospitare le competizioni di Coppa del Mondo è sempre stato un sogno per la Val di Fassa, un territorio che ha una vocazione per lo sci alpino e lo sport in generale. Dopo aver organizzato venti edizioni delle tappe di Coppa Europa di slalom, gigante, superG e discesa, Universiadi e Campionati Mondiali Junior, finalmente nel 2021 la Fis ci ha offerto la possibilità di mettere in campo le nostre capacità recuperando tre competizioni veloci che avrebbero dovuto svolgersi a Garmisch Partenkirchen e a Yanqing. In piena emergenza sanitaria, abbiamo riposto subito presente, facendo affidamento sul consueto straordinario gioco di squadra con tutte le realtà della nostra valle, e l’evento è stato un successo. Il fatto che la Federazione Internazionale ci abbia inserito ufficialmente per la prima volta nel calendario agonistico 2023/2024 ci lusinga e ci stimola a superarci con l’obiettivo di dimostrare il nostro valore tecnico, logistico, facendo conoscere agli ospiti uno spirito di accoglienza autentico. La macchina organizzativa è già pronta per lasciare il segno con l’auspicio che la Val di Fassa possa diventare tappa fissa nel calendario di Coppa del Mondo. Quando la FIS ci chiama noi rispondiamo “presente” con grande entusiasmo»