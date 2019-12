RAI 2  – “ IL CACCIATORE “ * EP 5 PUNTATA DEL 21 DICEMBRE 2019, « UNA SCIA DI MORTI TRA CORLEONE E VILLABATE è IL SEGNO CHE BAGARELLA HA SCATENATO LA GUERRA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il Cacciatore. St 1 Ep 5 – Idi di marzo. Una scia di morti tra Corleone e Villabate è il segno che Bagarella ha scatenato la guerra e Saverio, insieme a Mazza, è più che mai in azione per cercare di capire cosa stia succedendo. Serena, amante di un mafioso vicino a Di Peri, fornisce al duo Barone-Mazza la chiave per le indagini: la donna, temendo di restare coinvolta nella guerra di mafia, rivela a Saverio alcuni dettagli.

