CAMPOBASE * DIRETTIVO: « ATTIVITÀ PARTITO, NEL 2024 RAFFORZAMENTO ORGANIZZAZIONE E RAPPORTO CON I TERRITORI »

15.15 - mercoledì 17 gennaio 2024

Il Direttivo di Campobase ha esaminato nei giorni scorsi congiuntamente al Gruppo consiliare, le prime questioni della Legislatura dopo la composizione degli organi d’aula, esprimendo ai Consiglieri eletti l’augurio di buon lavoro e la soddisfazione per i rispettivi ruoli assunti nelle Commissioni.

Il Direttivo ha con l’occasione rinnovato il vivo ringraziamento a tutti i candidati e agli aderenti al partito che con il loro impegno hanno consentito di far sì che Campobase sia la seconda forza politica della coalizione, pur essendo stato costituito soltanto a marzo del 2023.

È stata poi effettuata una disamina della situazione politica e si è convenuto sulla necessità di dedicare il 2024 al rafforzamento del partito, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello del rapporto con i territori.

Il Segretario ha comunicato che nei prossimi mesi, per ragioni personali, non potrà adempiere con pienezza agli impegni di partito rimettendo al Direttivo le decisioni del caso.

Il Direttivo, ringraziando il Segretario per il lavoro svolto in questi mesi e considerando irrinunciabile il suo apporto, lo ha pregato di mantenere l’incarico, ancorché, temporaneamente, senza un impegno diretto.

Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto, la responsabilità diretta di guida del partito viene assunta ad interim dalla vice segretaria Chiara Maule.