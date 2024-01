CONSIGLIO PAT – ASSEMBLEA MINORANZE * « ELETTO FRANCESCO VALDUGA, SOSTITUTO GARANTE PAOLA DEMAGRI »

15.13 - mercoledì 17 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si è riunita poco fa e per la prima volta a palazzo Trentini la nuova Assemblea delle minoranze consiliari, introdotta dal presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini. Come da regolamento, si è provveduto a eleggere il garante delle minoranze: Francesco Valduga, già candidato presidente della Provincia per un’ampia coalizione, è stato proposto da Alessio Manica del Pd ed ha ricevuto 12 voti favorevoli e il voto contrario di Filippo Degasperi (astenuto lo stesso Valduga). A seguire Alessio Manica ha proposto Filippo Degasperi e in subordine la garante della scorsa legislatura, Paola Demagri, come sostituto garante delle minoranze. Degasperi ha declinato l’offerta e Demagri è stata eletta con voto unanime dei presenti.

In questo primo atto dell’organismo che tutelerà i diritti della minoranza consiliare in questa XVII legislatura, Valduga ha chiesto al presidente Soini di assicurare sensibilità e condivisione allo schieramento di opposizione, in modo che si possa instaurare un clima di lavoro sereno e positivo per tutte le forze politiche espresse nell’assemblea legislativa. Soini ha confermato che perseguirà equilibrio e propensione per uno stile pacato, così da evitare litigiosità sterili e improduttive.