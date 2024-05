CALZÀ – COPPOLA – DEMAGRI – MANICA – VALDUGA (ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA) – INTERROGAZIONE * RIVA DEL GARDA: « QUARTIERE FIERISTICO DELLA BALTERA, A CHE PUNTO SIAMO? »

11.13 - venerdì 10 maggio 2024

Alcuni autorevoli Consiglieri di minoranza interrogano la Giunta sui lavori”infiniti” alla Baltera di Riva del Garda. Una articolata interrogazione, firmata da alcune Consigliere e Consiglieri della coalizione di “Alleanza Democratica Autonomista” Calzà, Manica, Coppola, Valduga e Demagri e depositata in questi giorni in Consiglio provinciale, affronta lo spinoso nodo dell’ampliamento del quartiere fieristico della Baltera a Riva del Garda.

Si tratta di una questione che si trascina, ormai stancamente, da ben 15 anni, fra rimpalli di competenze, minacce di cause giudiziarie, nomine di un commissario straordinario e soluzioni provvisorie adatte a dotare “Riva Fierecongressi” almeno di un minimo spazio logistico utile a non dover contrarre pericolosamente la propria offerta espositiva. Quest’ultima fa perno soprattutto sugli eventi di “Expo Riva Schuh” (arrivata alla 100° edizione) ed “Hospitality”, veri punti di forza di un sistema ampiamente riconosciuto come strategico per l’economia dell’intero territorio dell’Alto Garda. Come sempre, il rischio incombente è rappresentato da altri “competitor” che potrebbero garantire ospitalità e logistiche all’altezza di simili appuntamenti, sottraendo così un’eccellenza di prima grandezza, con tutte le ricadute devastanti sul tessuto economico locale.

I firmatari affermano: “Prendiamo atto che l’azione della giunta di centro destra, ormai al governo dal 2018, per nulla ha inciso per concludere l’ampliamento del Polo fieristico della Baltera e oggi dopo sette anni anche l’alibi del rallentamento dovuto al periodo Covid non sta più in piedi”.

A fronte di questa situazione ormai giunta al limite, gli interroganti chiedono notizie chiare e precise circa lo stato di realizzazione delle strutture previste nel quartiere fieristico in località Baltera, sulla base degli accordi stipulati dalla Provincia – per il tramite di “”Patrimonio del Trentino s.p.a.” – con “Riva Fierecongressi” e con il Comune di Riva del Garda e chiedono inoltre di conoscere finalmente la tempistica certa per la fine dei lavori.

