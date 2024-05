CARABINIERI E POLIZIA LOCALE – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « SPACCIO DROGA, ARRESTATO 25ENNE TUNISINO »

10.35 - venerdì 10 maggio 2024

Nel corso di un servizio congiunto con gli agenti e con l’unità cinofila della Polizia Locale di Trento, la “task force” predisposta dai Carabinieri al fine di contrastare in modo sempre più incisivo la criminalità “da strada” nelle aree urbane ritenute più “sensibili” ha effettuato, nella tarda serata del 09 maggio, l’ennesimo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti in pieno centro cittadino.

Questa volta è toccato, in particolare, ad un cittadino tunisino classe 1999, con alcuni precedenti penali ed irregolare sul territorio nazionale, notato mentre si aggirava con fare sospetto in via delle Orfane. Fermato quindi per essere sottoposto a controllo da parte dei militari e degli agenti, anche grazie al “fiuto” del cane poliziotto lo stesso è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish (per complessivi 20 grammi circa), nonché di molti contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento della recente attività di smercio di stupefacente nella vicina Piazza della Portela. L’uomo è stato dunque successivamente condotto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.