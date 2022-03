ASSOCIAZIONE STAMPA ESTERA – ITALIA * CDA 2022: NUOVA PRESIDENTE ESMA CAKIR, « CONTINUEREMO AD ASSICURARE DEL BUON GIORNALISMO, SU VALORI DI ARMONIA E UMANITÀ » (LISTA NOMI)

17.30 - lunedì 14 marzo 2022

Si è svolto il passaggio di consegne al nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Esma Cakir, nazionalità turca, è la nuova presidente dell’Associazione, eletta per la seconda volta (il suo precedente mandato era stato nel 2018-2019).

Esma Cakir, nel suo saluto ai colleghi, si è soffermata sull’importanza di continuare ad assicurare buon giornalismo, e su valori quali coesione, armonia e umanità.

“Sono veramente molto contenta di poter nuovamente rappresentare la Nostra Associazione. Sarò supportata da un Consiglio Direttivo di assoluto valore, composto da nove differenti nazionalità e spero che questa eterogeneità sia un punto di partenza importante soprattutto in questo momento storico dove c’è ancor più di prima necessità di coesione e collaborazione fra diverse culture e ascolto e comunicazione da diversi punti di vista.

Il Buon giornalismo, l’approfondita informazione e il ragionamento complesso saranno i nostri punti cardini di questa nuova stagione, e ci adopereremo affinchè la Nostra Sede, dopo due anni molto difficili sia di nuovo protagonista di dibattiti, incontri e conferenze per una visione più ampia dello scenario Italiano e non solo, e continui a rappresentare un punto di riferimento per la Stampa libera e universale.”

Il nuovo Consiglio Direttivo è costituito da 13 Consiglieri, corrispondenti di testate estere, rimarrà in carica fino a marzo 2023.

Consiglio Direttivo 2022 – 2023

Presidente CAKIR Esma NTV, Turchia

Segretario WARDE-JONES Christopher The Times, Gran Bretagna

Vice-PresidenteB EDARIDA Bernard Eurovision, Svizzera TF1, Francia

Vice-Presidente DOMENECH Rossend El Periodico, Spagna

Consiglieri

TESIO Alfredo, Politiken, Danimarca

HOFER Gustav, ARTE (tv), Francia- Germania

THOMAS Patricia K., Associated Press, USA

WILLIAMS Megan K., CBC, Canada

KEPI Albana, Ora News(RTV), Albania

PELAYO Antonio, Antena 3 Televisiòn, Spagna

MAYORGA Patricia, El Mercurio, Cile

Consigliere Pubblicista, NITTI Gianfranco, La Rondine – Finlandia

Consigliere delegato Andrew SPANNAUS Consortium News, Svizzera