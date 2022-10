09.06 - lunedì 10 ottobre 2022

Mina Settembre. St 2 Ep 4 – Wonderwomen. Il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da Mina, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce in un comico pedinamento per scoprire la verità… – Regia di Tiziana Aristarco Da un’idea di Maurizio de Giovanni Con Serena Rossi..

