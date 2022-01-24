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PAT – ISPAT * SPESE CORRENTI ANNO 2020: « REGIONE E CONSIGLIO TN-AA 44.476.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PAT 1.235.947.000 / COMUNITÀ VALLE 145.016.000 / APSS TRENTINO 1.543.268.000 »

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