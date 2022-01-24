HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
News immediate,
non mediate!
HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
Home
LANCIO D'AGENZIA
PAT – ISPAT * SPESE CORRENTI ANNO 2020: « REGIONE E CONSIGLIO TN-AA 44.476.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PAT 1.235.947.000 / COMUNITÀ VALLE 145.016.000 / APSS TRENTINO 1.543.268.000 »
PAT – ISPAT * SPESE CORRENTI ANNO 2020: « REGIONE E CONSIGLIO TN-AA 44.476.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PAT 1.235.947.000 / COMUNITÀ VALLE 145.016.000 / APSS TRENTINO 1.543.268.000 »
Scritto da
admin
E-mail
Stampa
Facebook
Twitter
LinkedIn
10:20 - 24/01/2022
LINK
Categorie Articolo:
LANCIO D'AGENZIA
Articoli correlati
LANCIO D'AGENZIA
admin
RCC * COVID: NINO CARTABELLOTTA (FONDAZIONE GIMBE): « BA ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
ENAC * AEROPORTI REGIONALI – VEICOLI “AIRSIDE“ ELE ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
LUCA GUGLIELMI * SENTENZA TAR – MINORANZE LINGUIST ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
TRENTINO SVILUPPO * “ LIFE SCIENCE “: « COMEDICAL – ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE * ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI * ATTIVITÀ 2022 ...
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FORMAZIONE – INSERIMENTO LAVORATIVO: « L’ENTE PROMUOVE L’INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE E TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI »
by
admin
I commenti sono chiusi.