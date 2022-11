BRESSANONE TURISMO * MERCATINO NATALE 2022-23: « TRADIZIONE E REGIONALITÀ IN PRIMO PIANO, DALLE DECORAZIONI IN LEGNO ALLO STRUDEL DI MELE »

17.29 - mercoledì 09 novembre 2022

L’Avvento è un momento magico a Bressanone. Al Mercatino di Natale, l’atmosfera prenatalizia è rallegrata dal vasto programma di contorno con molti “momenti di luce”. Il nuovo ” Focolare in Piazza del Duomo” diventa un luogo d’incontro dove si raccontano storie di Natale e si presentano i mestieri tradizionali. La storia di Liora e Monsieur TickTack celebra la magia del momento con speciali effetti di luce.

Il 24 novembre 2022 giunge finalmente il momento di aprire il Mercatino di Natale di Bressanone e di dare così inizio al santo periodo dell’Avvento. Il Mercatino di Natale è conosciuto oltre i confini comunali e nazionali non solo per l’atmosfera speciale che si respira nella piazza del Duomo e nei portici e nelle strade circostanti, ma anche perché qui si possono trovare prodotti tradizionali e regionali, oltre a idee regalo e decorazioni uniche.

Tradizione al Mercatino di Natale

Il profumo delle figure di legno, la sensazione accogliente delle pantofole di feltro, il tremolio delle candele decorate, il dolce tintinnio delle decorazioni in vetro dipinte a mano, l’inconfondibile profumo dei biscotti natalizi freschi, le note soavi dei canti natalizi… Basta chiudere gli occhi ed è lì: l’atmosfera prenatalizia che riempie gli occhi dei bambini e lascia che gli adulti si abbandonino ai ricordi. Chi visita il Mercatino di Natale di Bressanone non rimarrà deluso.

Quest’anno più che mai la tradizione e la regionalità sono in primo piano. Dalle casette di argilla e i presepi in pietra alle miscele di tè e spezie a base di erbe altoatesine, dagli oli essenziali e gli unguenti alle corone dell’Avvento e le stelle di paglia, dalle decorazioni in legno per l’albero di Natale alle candele e alle radici di melo, le bancarelle sono piene di sorprese e idee regalo speciali.

La regionalità è all’ordine del giorno anche per quanto riguarda i cibi e le bevande della gastronomia altoatesina. Oltre al tradizionale vin brulé, c’è anche il gin brulé. Strudel di mele e biscotti natalizi come souvenir o hamburger e Strauben per un consumo immediato. Sono disponibili anche fragrante pane fresco, brezel e gröstl del contadino.

“Momenti di luce” durante il periodo natalizio

Al Mercatino di Natale c’è un nuovo luogo di incontro, il ” focolare”, dove si svolgono momenti speciali al chiarore serale del fuoco tremolante: durante l’Avvento, il lunedì e il mercoledì vengono lette storie di Natale (dalle ore 16.00 alle 17.00) e ci sono anche dimostrazioni di artigianato tradizionale.

Durante l’Avvento sono ben salde in calendario alcune tradizioni, alcune delle quali quasi dimenticate e che ora vengono riproposte a Bressanone, come la festa di Santa Barbara il 4 dicembre. In questo giorno si tagliano e si mettono a bagno in casa i rami degli alberi da frutto o dei legni ornamentali. Se i boccioli si aprono entro la Vigilia di Natale, significa buona fortuna. Al mercatino di Natale di Bressanone, i rami di Santa Barbara vengono venduti per una buona causa. Il 5 dicembre è il giorno dei Krampus. Durante il corteo dei Krampus (dalle 17.00) nel centro storico di Bressanone c’è molto rumore, perché i diavoli spaventosi sfilano per la città. La situazione è molto più tranquilla il 6 dicembre, giorno di San Nicola. Accompagnato da angeli, San Nicola sfila per la città e distribuisce dolcetti.

E c’è di più: in occasione del giorno di Santa Lucia, l’11 dicembre, al mercatino di Natale si realizzano candele dei desideri per beneficenza. Biscotti natalizi, frittelle di mele, krapfen e tirtln: al Mercatino di Natale potrete imparare a preparare tutti questi prodotti da forno e piatti tradizionali e a scoprirne il sapore durante i vari showcooking. Nella Biblioteca Civica, l’OEW (Organizzazione per un Mondo Solidale) organizza diversi momenti speciali: dalla cottura del pan di zenzero ai laboratori di artigianato con materiali riciclati, oltre a workshop sul tema della plastica e dell’upcycling. La biblioteca comunale ospita anche letture e proiezioni di film per bambini.

Liora, il valore del tempo

Potrebbe quasi essere un’allusione ai tempi difficili di oggi, quando la bambina Liora e Monsieur TickTack parlano del “valore del tempo” e raccontano la storia, della paura di perdere i momenti belli e i ricordi che fanno sprofondare l’umanità nel buio. Lo storico cortile interno dell’Hofburg, impreziosito da dialoghi parlati e cantati e da immagini colorate, rivive nel periodo natalizio. La fiaba di Natale Liora chiede ai visitatori di fermarsi per tutta la durata del musical e di vivere ogni momento in modo consapevole e intenso.

Bressanone è particolarmente orgogliosa che il musical sia interpretato da attori altoatesini (Greta Marcolongo, Anna Fink, Peter Schorn e René Dalla Costa). Inoltre, Eva Kuen di Bressanone ha scritto la storia ed ha anche curato la regia. L’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ha registrato le musiche (di Stephen Lloyd), mentre i testi delle canzoni sono di Arno Dejaco.

Le rappresentazioni avranno luogo ogni sera dal 24 novembre 2022 al 7 gennaio 2023 (tranne il 24 e il 25 dicembre) alle 17.30 in tedesco e alle 18.30 in italiano nel cortile della Hofburg. Venerdì, sabato e nei giorni festivi si aggiunge un’ulteriore rappresentazione in lingua italiana alle ore 19:30. L’ingresso per gli adulti è di 10 euro (fine settimana e giorni festivi 12 euro) a persona. Sono previsti sconti per bambini, studenti e anziani.

Momenti di luce sostenibili a Bressanone

Il Mercatino di Natale di Bressanone è stato dichiarato Green Event. Ciò comporta misure sostenibili in vari settori, dalla riduzione dei rifiuti al risparmio energetico. Da anni ormai il mercatino di Natale è alimentato esclusivamente da energia elettrica di origine rinnovabile e per l’illuminazione vengono utilizzate lampade a LED.

La sostenibilità viene presa in considerazione anche per il consumo energetico del Light Musical. Nei 42 giorni di spettacoli da 20 minuti, viene consumato meno di un terzo dell’energia consumata durante una singola partita di calcio professionistico in uno stadio illuminato a giorno.

In treno al mercatino di Natale

L’impronta ecologica è garantita dai collegamenti ferroviari DB-ÖBB senza alcun cambio partendo da Venezia e Bologna via Verona fino a Bressanone a partire da 9,90 Euro. Mostrando il biglietto del treno, i viaggiatori della DB ottengono uno sconto sul biglietto per il light musical Liora. A livello locale, la BrixenCard vi dà la possibilità di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico, di partecipare a eventi culturali ed escursionistici e di usufruire di vari sconti.

Tutte le informazioni su www.brixen.org/natale

Foto: Michael Pezzei